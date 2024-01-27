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27 января, 18:48

Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС РФ

Мишустин подписал распоряжение, предоставив ВС часть Азовского моря для обороны

Российское правительство предоставило часть Азовского моря войсковой части в Керчи для обороны страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря для обеспечения обороны страны и безопасности государства", — сказано в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, находящаяся в Керчи войсковая часть должна в исправности содержать гидротехнические объекты. При этом данную часть акватории нельзя использовать для рыболовства.

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Над Азовским морем ВС РФ неоднократно сбивают украинские дроны и ракеты. 19 декабря 2023 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в акватории создан военно-морской район.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
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