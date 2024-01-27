Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС РФ
Мишустин подписал распоряжение, предоставив ВС часть Азовского моря для обороны
Российское правительство предоставило часть Азовского моря войсковой части в Керчи для обороны страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря для обеспечения обороны страны и безопасности государства", — сказано в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, находящаяся в Керчи войсковая часть должна в исправности содержать гидротехнические объекты. При этом данную часть акватории нельзя использовать для рыболовства.
Над Азовским морем ВС РФ неоднократно сбивают украинские дроны и ракеты. 19 декабря 2023 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в акватории создан военно-морской район.
ТАСС / Владимир Гердо