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27 января, 19:03

"Невероятное сокровище": В Третьяковке оценили иконы, которые Киев тайно вывез в Лувр

В Третьяковской галерее заявили, что Киев передал Парижу бесценные иконы

Икона "Богородица с младенцем". Обложка © Телеканал "Звезда"

Икона "Богородица с младенцем". Обложка © Телеканал "Звезда"

Древние византийские иконы, которые тайно были вывезены с Украины во Францию, поистине бесценны. Дело в том, что реликвии такого типа не продавались и не покупались никогда, рассказал сотрудник Государственной Третьяковской галереи Левон Нерсесян.

"Лувр получил невероятное сокровище. Конечно, если они (иконы. — Прим. Лайфа) больше не вернутся в музей, для любого музея это совершенно невосполнимая утрата. Это всё равно, что из Третьяковской галерее икону Богоматери Владимирской забрать. Примерно такого же уровня памятники", — сказал эксперт в беседе с телеканалом "Звезда".

У Нерсесяна нет сомнений в том, что вывезенные во Францию иконы подлинные. Специалист считает, что вряд ли кто-то озаботился изготовлением факсимильных копий, тем более, что это действительно крайне редкая техника в живописи, которой никто давно не пользуется. Отвечая на вопрос, какая страховка может быть у этих священных реликвий, он отметил, что речь может идти о миллионах долларов.

Появилось видео из Лувра с иконами VI века, которые тайком вывезли с Украины
Появилось видео из Лувра с иконами VI века, которые тайком вывезли с Украины

Ранее в Лувре признали, что более 10 икон VI века тайно вывезли в мае 2023 года с Украины во Францию. До этого реликвии хранились в Киевском национальном музее имени Варвары Ханенко. Под военной охраной их перевезли через Польшу в Париж.

Наталья Исакова
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