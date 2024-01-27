"Невероятное сокровище": В Третьяковке оценили иконы, которые Киев тайно вывез в Лувр

Древние византийские иконы, которые тайно были вывезены с Украины во Францию, поистине бесценны. Дело в том, что реликвии такого типа не продавались и не покупались никогда, рассказал сотрудник Государственной Третьяковской галереи Левон Нерсесян.

"Лувр получил невероятное сокровище. Конечно, если они (иконы. — Прим. Лайфа) больше не вернутся в музей, для любого музея это совершенно невосполнимая утрата. Это всё равно, что из Третьяковской галерее икону Богоматери Владимирской забрать. Примерно такого же уровня памятники", — сказал эксперт в беседе с телеканалом "Звезда".

У Нерсесяна нет сомнений в том, что вывезенные во Францию иконы подлинные. Специалист считает, что вряд ли кто-то озаботился изготовлением факсимильных копий, тем более, что это действительно крайне редкая техника в живописи, которой никто давно не пользуется. Отвечая на вопрос, какая страховка может быть у этих священных реликвий, он отметил, что речь может идти о миллионах долларов.