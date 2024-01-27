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27 января, 19:44

Журова сочла странным решение теннисиста Шевченко выступать за Казахстан

Депутат Журова: Смена гражданства теннисиста Шевченко абсолютно бессмысленна

Теннисист Александр Шевченко. Обложка © ТАСС / EPA / MAST IRHAM

Теннисист Александр Шевченко. Обложка © ТАСС / EPA / MAST IRHAM

Решение российского теннисиста Александра Шевченко сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан странное. Такое мнение высказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, пишет Sport24.

"Для теннисистов, я считаю, вообще непринципиально менять гражданство, они всё равно играют. Поэтому смена гражданства Шевченко абсолютно бессмысленна, если только ему не пообещали деньги или финансирование", — высказалась Журова.

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Напомним, Шевченко сменил спортивное гражданство, чтобы выступать за Казахстан. Ещё осенью 2022 года стало известно, что он обратился в Федерацию тенниса Казахстана с просьбой представлять эту страну на международной арене. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев тогда отмечал, что Шевченко имеет косвенное отношение к России, так как с десяти лет живёт в Австрии.

Анатолий Симоненко
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