Грандиозный салют в честь снятия блокады Ленинграда озарил небо над Петербургом

Небо над Санкт-Петербургом, как и 80 лет назад, озарил торжественный салют. Расчёты Михайловской артиллерийской академии в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады произвели 30 залпов в сопровождении более тысячи фейерверков.

Салют по случаю 80-летия снятия блокады в Петербурге. Видео © T.me / Петербург с огоньком

Первый залп, как пишет "Фонтанка", был дан в честь 80-летия со дня освобождения Ленинграда. Второй — в честь президента и Верховного главнокомандующего, третий — в честь министра обороны. Каждый последующий залп также был поименован и посвящён героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.

Памятные церемонии начались сегодня в Петербурге с торжественно-траурного митинга у дома № 14, расположенного на Невском проспекте. Помимо этого, на Пискарёвском, Смоленском, Богословском и других местах захоронения мирных жителей и защитников города прошло возложение венков.