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27 января, 19:36

Грандиозный салют в честь снятия блокады Ленинграда озарил небо над Петербургом

В Санкт-Петербурге по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда прогремел салют

Небо над Санкт-Петербургом, как и 80 лет назад, озарил торжественный салют. Расчёты Михайловской артиллерийской академии в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады произвели 30 залпов в сопровождении более тысячи фейерверков.

Салют по случаю 80-летия снятия блокады в Петербурге. Видео © T.me / Петербург с огоньком

Первый залп, как пишет "Фонтанка", был дан в честь 80-летия со дня освобождения Ленинграда. Второй — в честь президента и Верховного главнокомандующего, третий — в честь министра обороны. Каждый последующий залп также был поименован и посвящён героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.

Памятные церемонии начались сегодня в Петербурге с торжественно-траурного митинга у дома № 14, расположенного на Невском проспекте. Помимо этого, на Пискарёвском, Смоленском, Богословском и других местах захоронения мирных жителей и защитников города прошло возложение венков.

Путин почтил память жертв блокады Ленинграда, возложив венок на Пискарёвском кладбище
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда, возложив венок на Пискарёвском кладбище

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда нацистами является геноцидом и Москва добьётся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права. Соответствующее заявление он сделал в ходе концерта по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Обложка ©

T.me / Петербург с огоньком

Алексей Соловьёв
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