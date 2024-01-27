Грандиозный салют в честь снятия блокады Ленинграда озарил небо над Петербургом
В Санкт-Петербурге по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда прогремел салют
Небо над Санкт-Петербургом, как и 80 лет назад, озарил торжественный салют. Расчёты Михайловской артиллерийской академии в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады произвели 30 залпов в сопровождении более тысячи фейерверков.
Салют по случаю 80-летия снятия блокады в Петербурге. Видео © T.me / Петербург с огоньком
Первый залп, как пишет "Фонтанка", был дан в честь 80-летия со дня освобождения Ленинграда. Второй — в честь президента и Верховного главнокомандующего, третий — в честь министра обороны. Каждый последующий залп также был поименован и посвящён героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.
Памятные церемонии начались сегодня в Петербурге с торжественно-траурного митинга у дома № 14, расположенного на Невском проспекте. Помимо этого, на Пискарёвском, Смоленском, Богословском и других местах захоронения мирных жителей и защитников города прошло возложение венков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда нацистами является геноцидом и Москва добьётся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права. Соответствующее заявление он сделал в ходе концерта по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
T.me / Петербург с огоньком