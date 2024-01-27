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27 января, 20:10

Партия Вагенкнехт выступила против членства Украины в ЕС

В ФРГ партия Вагенкнехт выступила против расширения ЕС за счёт членства Украины

В Берлине делегаты партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) утвердили программу для выборов в Европарламент, которые состоятся 9 июня. В частности, в ней политсила выступила против расширения ЕС за счёт принятия Украины, пишет ТАСС.

В том числе делегаты предложили упразднить некоторые военные европейские структуры и не проводить переговоры о приёме в ЕС Украины, Молдавии и Грузии.

"Мы хотим возобновить поставки нефти и газа из России и заключить долгосрочные контракты в энергетической сфере. Экономические санкции ЕС едва ли затронули Россию и не остановили войну на Украине, но причинили значительный вред европейской экономике и снизили её конкурентоспособность", — сообщается в предвыборной программе партии.

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Лайф также сообщал, что первый съезд немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) начался со слов благодарности Красной армии за освобождение узников концентрационных лагерей. Их произнесла новый член партии — писатель и журналист Даниэла Дан.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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