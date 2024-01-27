Партия Вагенкнехт выступила против членства Украины в ЕС

В Берлине делегаты партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) утвердили программу для выборов в Европарламент, которые состоятся 9 июня. В частности, в ней политсила выступила против расширения ЕС за счёт принятия Украины, пишет ТАСС.

В том числе делегаты предложили упразднить некоторые военные европейские структуры и не проводить переговоры о приёме в ЕС Украины, Молдавии и Грузии.

"Мы хотим возобновить поставки нефти и газа из России и заключить долгосрочные контракты в энергетической сфере. Экономические санкции ЕС едва ли затронули Россию и не остановили войну на Украине, но причинили значительный вред европейской экономике и снизили её конкурентоспособность", — сообщается в предвыборной программе партии.