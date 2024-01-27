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27 января, 20:52

Экономически значимым компаниям разрешили не раскрывать информацию о деятельности

Путин подписал указ о праве экономически значимых фирм не раскрывать данные о себе

Компании, которые внесены в перечень экономически значимых организаций, теперь вправе не предоставлять данные о своей деятельности, если только на это нет соответствующего запроса. Об этом говорится в опубликованном указе президента России Владимира Путина.

Согласно указу, компании и владельцы их акций могут не соблюдать требования о раскрытии данных, содержащиеся в законах "О банках", "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", "Об аудиторской деятельности", "О консолидированной финансовой отчётности" и так далее. Для этого фирмам необходимо направить уведомление в уполномоченные федеральные органы.

Если же федеральные структуры направят в компании запрос о предоставлении данных, такие сведения должны быть переданы. При этом запрещается публиковать соответствующие данные в государственных информационных системах и прочих источниках.

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Анатолий Симоненко
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