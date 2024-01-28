На Кубани ревнивец задушил возлюбленную и её двухлетнюю дочь, а после сжёг

Чудовищное происшествие случилось недавно в Краснодарском крае, по подозрению в совершении которого уже задержали 27-летнего жителя Адыгеи. Как передаёт kp.ru, следствие предполагает, что именно он расправился с молодой женщиной из Краснодара и её двухлетней дочерью.

"По версии следствия, вечером 23 января 2024 года в квартиру по улице Заполярной краевого центра приехал молодой мужчина. Между ней и гостем возник конфликт", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что у погибшей с задержанным был роман, однако женщина приняла решение разорвать все связи. После расставания мужчина пришёл к бывшей, задушил её и её дочь, а после поджёг квартиру, пытаясь замести следы.

После расправы над малышкой мужчина забрал тело с собой и оставил в поле. Шокирующим фактом стало то, что убийца мог быть отцом ребёнка, так как в соответствующей графе свидетельства о рождении стоит прочерк.

"Он забрал тело ребёнка с собой. Его нашли в поле в Адыгее. Никаких глумлений над ним не было, но зачем он это сделал, непонятно", — говорится в сообщении.