Пытался спасти любимую: В Красноярском крае молодая пара задохнулась угарным газом

В Лесосибирске Красноярского края молодая пара задохнулась угарным газом в закрытом гараже. Как пишет kp.ru со ссылкой на правоохранительные органы, всё произошло 24 января.

Выяснилось, что 19-летние парень и девушка находились в закрытом гараже. Он чинил легковой автомобиль, а возлюбленная присутствовала за компанию. По словам сестры погибшего, ребята замёрзли и решили завести машину. Через какое-то время их хватились родственники, ведь они не пришли домой и не отвечали на звонки.

Семьи обратились в полицию, а утром 25 января вскрыли гараж. Тело девушки находилось на водительском сиденье, а парень лежал рядом. По всему было видно, что он пытался вытащить девушку, но упал в обморок. Автомобиль был заведён. Сестра погибшего написала в соцсетях, что руки девушки "тянулись к нему, но было поздно".

Всё произошло из-за высокой концентрации опасных веществ. Именно поэтому нельзя заводить автомобиль в закрытом гараже.