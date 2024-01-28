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27 января, 22:34

Пытался спасти любимую: В Красноярском крае молодая пара задохнулась угарным газом

Kp.ru: В Красноярском крае парень и девушка отравились в гараже угарным газом

Погибшие 19-летние парень и девушка. Обложка © kp.ru / Соцсети

Погибшие 19-летние парень и девушка. Обложка © kp.ru / Соцсети

В Лесосибирске Красноярского края молодая пара задохнулась угарным газом в закрытом гараже. Как пишет kp.ru со ссылкой на правоохранительные органы, всё произошло 24 января.

Выяснилось, что 19-летние парень и девушка находились в закрытом гараже. Он чинил легковой автомобиль, а возлюбленная присутствовала за компанию. По словам сестры погибшего, ребята замёрзли и решили завести машину. Через какое-то время их хватились родственники, ведь они не пришли домой и не отвечали на звонки.

Семьи обратились в полицию, а утром 25 января вскрыли гараж. Тело девушки находилось на водительском сиденье, а парень лежал рядом. По всему было видно, что он пытался вытащить девушку, но упал в обморок. Автомобиль был заведён. Сестра погибшего написала в соцсетях, что руки девушки "тянулись к нему, но было поздно".

Всё произошло из-за высокой концентрации опасных веществ. Именно поэтому нельзя заводить автомобиль в закрытом гараже.

Ребёнок в реанимации: Девять человек отравились угарным газом в Каспийске
Ребёнок в реанимации: Девять человек отравились угарным газом в Каспийске

Недавно в том же Красноярском крае, в городе Канске, угарным газом отравились двое детей 17 и 10 лет. Это произошло во время пожара, который случился рано утром в частном двухэтажном жилом доме.

Анатолий Симоненко
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