Пытался спасти любимую: В Красноярском крае молодая пара задохнулась угарным газом
Kp.ru: В Красноярском крае парень и девушка отравились в гараже угарным газом
Погибшие 19-летние парень и девушка. Обложка © kp.ru / Соцсети
В Лесосибирске Красноярского края молодая пара задохнулась угарным газом в закрытом гараже. Как пишет kp.ru со ссылкой на правоохранительные органы, всё произошло 24 января.
Выяснилось, что 19-летние парень и девушка находились в закрытом гараже. Он чинил легковой автомобиль, а возлюбленная присутствовала за компанию. По словам сестры погибшего, ребята замёрзли и решили завести машину. Через какое-то время их хватились родственники, ведь они не пришли домой и не отвечали на звонки.
Семьи обратились в полицию, а утром 25 января вскрыли гараж. Тело девушки находилось на водительском сиденье, а парень лежал рядом. По всему было видно, что он пытался вытащить девушку, но упал в обморок. Автомобиль был заведён. Сестра погибшего написала в соцсетях, что руки девушки "тянулись к нему, но было поздно".
Всё произошло из-за высокой концентрации опасных веществ. Именно поэтому нельзя заводить автомобиль в закрытом гараже.
Недавно в том же Красноярском крае, в городе Канске, угарным газом отравились двое детей 17 и 10 лет. Это произошло во время пожара, который случился рано утром в частном двухэтажном жилом доме.