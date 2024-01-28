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28 января, 00:24

"Это нечто особенное": Певец Робби Уильямс стал президентом клуба "Порт Вейл"

Певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба "Порт Вейл"

Британский певец Робби Уильямс. Обложка © ТАСС / AP / Vianney Le Caer

Британский певец Робби Уильямс. Обложка © ТАСС / AP / Vianney Le Caer

Британский музыкальный исполнитель Робби Уильямс занял пост президента английского футбольного клуба "Порт Вейл", выступающего в третьем по силе дивизионе страны. Об этом написала пресс-служба клуба на своей странице в X.

"Моя жизнь необычна и прекрасна, в ней было много поворотов, и получить должность президента — это нечто особенное", — заявил Уильямс.

Уильямс давно болеет за команду из города Сток-он-Трент, откуда он и сам родом. Команда занимает 20-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея 30 очков.

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Ранее главный тренер футбольного клуба "Барселона" Хави рассказал, что в этом году покинет свой пост. Он заявил, что перестанет тренировать каталонцев по окончании сезона 2023/24.

Анатолий Симоненко
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