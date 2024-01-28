Америка уже проиграла в конфликте на Украине, и даже самые далёкие от реальности американцы это поняли. Об этом журналу American Conservative рассказал бывший советник госсекретаря, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

"Даже для самых малоинформированных граждан [CША] война не имеет особого смыла и затянулась на слишком долгий срок", — пояснил Уилкерсон.

По его словам, Москва уже победила в противостоянии с Западом, а санкции США только сделали мощнее экономику РФ. При этом попытка добиться изоляции России обернулась неудачей.

В свою очередь Вашингтон продолжает бороться с РФ на Украине, так как длительный конфликт выгоден оборонным компаниям Штатов. В заключение полковник подчеркнул, что "американский народ всё больше требует прийти к финалу и выйти из борьбы с Россией".