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28 января, 02:16

Требуют выйти США из борьбы: Американцы выступили за прекращение конфликта с Россией

AC: Рядовые американцы требуют от США закончить конфликт с Россией

Америка уже проиграла в конфликте на Украине, и даже самые далёкие от реальности американцы это поняли. Об этом журналу American Conservative рассказал бывший советник госсекретаря, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

"Даже для самых малоинформированных граждан [CША] война не имеет особого смыла и затянулась на слишком долгий срок", — пояснил Уилкерсон.

По его словам, Москва уже победила в противостоянии с Западом, а санкции США только сделали мощнее экономику РФ. При этом попытка добиться изоляции России обернулась неудачей.

В свою очередь Вашингтон продолжает бороться с РФ на Украине, так как длительный конфликт выгоден оборонным компаниям Штатов. В заключение полковник подчеркнул, что "американский народ всё больше требует прийти к финалу и выйти из борьбы с Россией".

Лавров заявил, что РФ ни с кем в США не обсуждала окончание конфликта на Украине
Лавров заявил, что РФ ни с кем в США не обсуждала окончание конфликта на Украине

Ранее сообщалось, что администрация действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена после неудачного украинского контрнаступления разрабатывает новую стратегию для киевского режима.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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