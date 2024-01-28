В МИД РФ напомнили об открытости к содержательным предложениям по Украине
МИД: Москва открыта к содержательным предложениям по урегулированию на Украине
В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили готовность Москвы к дипломатическим путям урегулирования украинского конфликта. Как заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с ТАСС, Москва остаётся открытой к содержательным предложениям по разрешению ситуации на Украине.
Собеседник информагентства подчеркнул, что в сегодняшнем своём качестве киевское руководство является марионеткой Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Дипломат рассказал, что в настоящее время так называемые западные партнёры киевского режима продолжают гнуть свою линию, так как им выгодно подогревать украинский кризис. С помощью этой ситуации Коллективный Запад пытается нанести России "стратегическое поражение". В то же время этим путём осуществляется экономическое ослабление конкурентов из стран континентальной Европы, зомбированных "российской угрозой".
"В свою очередь Россия всегда оставалась открытой к действительно содержательным предложениям по выходу из нынешнего кризиса политико-дипломатическими методами", — заявил Полищук.
Ранее Полищук также высказался по поводу того, что мешает восстановить мирную жизнь на Украине. По его словам, продвигаемая Владимиром Зеленским так называемая формула мира препятствует логичным предложениям Китая, Бразилии и африканских стран по урегулированию украинского конфликта.
t.me / МИД России