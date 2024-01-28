В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили готовность Москвы к дипломатическим путям урегулирования украинского конфликта. Как заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с ТАСС, Москва остаётся открытой к содержательным предложениям по разрешению ситуации на Украине.

Собеседник информагентства подчеркнул, что в сегодняшнем своём качестве киевское руководство является марионеткой Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Дипломат рассказал, что в настоящее время так называемые западные партнёры киевского режима продолжают гнуть свою линию, так как им выгодно подогревать украинский кризис. С помощью этой ситуации Коллективный Запад пытается нанести России "стратегическое поражение". В то же время этим путём осуществляется экономическое ослабление конкурентов из стран континентальной Европы, зомбированных "российской угрозой".

"В свою очередь Россия всегда оставалась открытой к действительно содержательным предложениям по выходу из нынешнего кризиса политико-дипломатическими методами", — заявил Полищук.