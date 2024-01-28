Регион

Уведомления отключены

28 января, 03:25

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет

Yonhap: Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья

Северокорейские военные запустили с территории своей страны несколько крылатых ракет. Как передаёт агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи, все снаряды были выпущены в сторону Японского моря.

В сообщении говорится, что КНДР выпустила ракеты около 08:00 (02:00 мск) с моря вблизи Синпхо, расположенного в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны. В Сеуле также подчеркнули, что южнокорейское военное руководство плотно сотрудничает по этой теме со своими коллегами из Соединённых Штатов.

В КНДР заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
В КНДР заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Напомним, что на этой неделе КНДР сообщала об испытании новой стратегической крылатой ракеты. Так, стало известно, что Пхеньян в среду, 24 января, произвёл первый испытательный пуск новой стратегической крылатой ракеты Pulhwasal-3-31.

Обложка ©

ЦТАК

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • КНДР
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров