Северная Корея запустила несколько крылатых ракет

Северокорейские военные запустили с территории своей страны несколько крылатых ракет. Как передаёт агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи, все снаряды были выпущены в сторону Японского моря.

В сообщении говорится, что КНДР выпустила ракеты около 08:00 (02:00 мск) с моря вблизи Синпхо, расположенного в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны. В Сеуле также подчеркнули, что южнокорейское военное руководство плотно сотрудничает по этой теме со своими коллегами из Соединённых Штатов.