Северная Корея запустила несколько крылатых ракет
Yonhap: Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья
Северокорейские военные запустили с территории своей страны несколько крылатых ракет. Как передаёт агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи, все снаряды были выпущены в сторону Японского моря.
В сообщении говорится, что КНДР выпустила ракеты около 08:00 (02:00 мск) с моря вблизи Синпхо, расположенного в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны. В Сеуле также подчеркнули, что южнокорейское военное руководство плотно сотрудничает по этой теме со своими коллегами из Соединённых Штатов.
Напомним, что на этой неделе КНДР сообщала об испытании новой стратегической крылатой ракеты. Так, стало известно, что Пхеньян в среду, 24 января, произвёл первый испытательный пуск новой стратегической крылатой ракеты Pulhwasal-3-31.