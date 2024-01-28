Страдают не только глаза: Россиянам рассказали, чем опасен долгий путь на работу

Продолжительный путь от дома до работы может плохо влиять на здоровье человека, предупредила интернет-издание "Подмосковье сегодня" врач общей практики Мария Беляева. Так, например, поездки за рулём перегружают зрение, а сидячее положение плохо отражается на состоянии спины.

"При долгой езде в общественном транспорте, если человек долго читает или смотрит в экран телефона, это тоже приводит к нарушениям зрения. Много стоять тоже вредно, особенно с тяжёлыми сумками", — предупредила Беляева.

Также, по её словам, ежедневные долгие поездки отражаются на психическом состоянии. Возможно появление депрессии, тревожности, нарушений сна и пищевого поведения. Это может стать причиной психосоматических заболеваний, включая нервную, эндокринную и сердечно-сосудистую системы.

В свою очередь психотерапевт и квантовый психолог Рузанна Арутюнян посоветовала во время поездки заниматься полезными делами: слушать музыку или аудиокнигу, либо вообще отдыхать. Идеально находиться в полумедитативном состоянии.

Специалист пояснила, что нужно оптимизировать дорогу до работы. Кроме этого, желательно проводить в пути не больше получаса. Ещё лучше, если какое-то время можно идти пешком вдоль зелёных насаждений.