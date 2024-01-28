В наступившем году Коллективный Запад может отказаться от своих планов "победить Россию" из-за невозможности это сделать. Такое мнение в статье для издания Myśl Polska привёл профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.

По словам эксперта, уже в ближайшие месяцы западные страны будут лихорадочно искать объяснение своему провалу по поводу политики в отношении России. Это произойдёт в связи с тем, что Запад не достигнет своей цели в этом направлении.

"Поражением закончится предыдущая цель западной политики в виде так называемого сдерживания", — заявил автор.

Аналитик подчёркивает, что Москва не пала под натиском западных мер санкционного воздействия, а РФ не развалилась из-за "страха перед западным миром". По словам Модзелевского, после успешного завершения российскими властями специальной военной операции на Украине Западу придётся поменять свою доктрину на новую, в которой нынешние неудачи западных политиков будут представлены как победы.