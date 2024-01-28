В Польше заявили, что Запад вскоре откажется от риторики о победе над Россией
Профессор Модзелевский: В 2024 году Запад откажется от своих планов победить РФ
В наступившем году Коллективный Запад может отказаться от своих планов "победить Россию" из-за невозможности это сделать. Такое мнение в статье для издания Myśl Polska привёл профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.
По словам эксперта, уже в ближайшие месяцы западные страны будут лихорадочно искать объяснение своему провалу по поводу политики в отношении России. Это произойдёт в связи с тем, что Запад не достигнет своей цели в этом направлении.
"Поражением закончится предыдущая цель западной политики в виде так называемого сдерживания", — заявил автор.
Аналитик подчёркивает, что Москва не пала под натиском западных мер санкционного воздействия, а РФ не развалилась из-за "страха перед западным миром". По словам Модзелевского, после успешного завершения российскими властями специальной военной операции на Украине Западу придётся поменять свою доктрину на новую, в которой нынешние неудачи западных политиков будут представлены как победы.
Ранее Лайф писал, что Россия с лёгкостью справилась с санкционным давлением со стороны западных стран. Как писали некоторые польские эксперты, несмотря на это, Запад намерен продолжить вести эту "глобальную экономическую войну" и нанести следующий удар.
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