Жителям Москвы и области рассказали о погоде в воскресенье

В воскресенье в Москве ожидается от -5 до -3 градусов, будет облачная погода с прояснениями. Преимущественно осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр РФ. Ночью в Москве температура опустится до -12 градусов, ожидается гололедица.

В Подмосковье ожидается от -8 до -3 градусов, ночью до -15. По данным Гидрометцентра, ветер будет западный, его скорость составит 3–8 метров в секунду, атмосферное давление достигнет 760 миллиметров ртутного столба.