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28 января, 04:26

Жителям Москвы и области рассказали о погоде в воскресенье

Гидрометцентр РФ: В Москве в воскресенье температура опустится до -5 градусов

В воскресенье в Москве ожидается от -5 до -3 градусов, будет облачная погода с прояснениями. Преимущественно осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр РФ. Ночью в Москве температура опустится до -12 градусов, ожидается гололедица.

В Подмосковье ожидается от -8 до -3 градусов, ночью до -15. По данным Гидрометцентра, ветер будет западный, его скорость составит 3–8 метров в секунду, атмосферное давление достигнет 760 миллиметров ртутного столба.

В Самаре лавина снега обрушилась на игравших детей с крыши дома
В Самаре лавина снега обрушилась на игравших детей с крыши дома

А вот кому с погодой точно не повезло, так это жителям Сахалина, где прошла сильнейшая снежная буря. Многометровые сугробы укрыли под собой целые дома, а экстренным службам пришлось пересесть на транспорт высокой проходимости.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Анатолий Симоненко
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