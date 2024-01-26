УАЗ на гусеницах и снежные туннели: Показаны постапокалиптические последствия снежной бури на Сахалине

Сильнейшая снежная буря, которая обрушилась на Сахалин, столкнула жителей российского острова с непредвиденными трудностями. Многометровые сугробы укрыли под собой целые дома, а экстренным службам пришлось пересесть на транспорт высокой проходимости. Кадрами из эпицентра циклона поделился SHOT.

Обильные осадки буквально лишили сахалинцев возможности выйти из своих жилищ. Теперь такое удовольствие доступно только владельцам лопат и обладателям хорошей физической формы. На опубликованных видео местные делятся результатами многочасовой работы в виде целых туннелей, которые ведут на поверхность.

Последствия сильной метели в Южно-Сахалинске. Видео © t.me / SHOT

Последствия метели не обошли стороной и оперативные службы острова. Так как дороги стали недоступными для колёсного автотранспорта, в ход пошли модернизированные машины в виде "буханок" на гусеницах, которые не оставляют равнодушным ни одного очевидца.

Последствия сильной метели в Южно-Сахалинске. Видео © t.me / SHOT