Председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен напомнили, что находящийся в Польше фашистский концентрационный лагерь Освенцим освобождала Красная армия, а не союзные войска. Как написал преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в социальной сети Х, сделанные ранее заявления ЕК об этом событии могут свидетельствовать о том, что Евросоюз пытается переписать историю.

"Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная армия", — написал политолог.

Таким образом он прокомментировал распространённое ранее заявление главы ЕК об освобождении Освенцима. В исторической справке к этому заявлению говорится о том, что 27 января 1945 года этот концлагерь освободили союзные войска. В постпредстве РФ при Евросоюзе уже обратили на это внимание и призвали Еврокомиссию исправить искажение истории.