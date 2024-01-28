В Норвегии напомнили фон дер Ляйен, кто на самом деле освободил Освенцим
Политолог Дисен счёл заявление ЕК об Освенциме историческим ревизионизмом
Председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен напомнили, что находящийся в Польше фашистский концентрационный лагерь Освенцим освобождала Красная армия, а не союзные войска. Как написал преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в социальной сети Х, сделанные ранее заявления ЕК об этом событии могут свидетельствовать о том, что Евросоюз пытается переписать историю.
"Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная армия", — написал политолог.
Таким образом он прокомментировал распространённое ранее заявление главы ЕК об освобождении Освенцима. В исторической справке к этому заявлению говорится о том, что 27 января 1945 года этот концлагерь освободили союзные войска. В постпредстве РФ при Евросоюзе уже обратили на это внимание и призвали Еврокомиссию исправить искажение истории.
Ранее Лайф писал, что состоявшийся накануне, 27 января, первый съезд немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) начался со слов благодарности Красной армии за освобождение узников концентрационных лагерей. Их произнесла новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан.
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