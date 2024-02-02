День победы в Сталинградской битве, День сурка, Ефимов день: праздники и приметы 2 февраля Сегодня, 2 февраля 2024 года, в России отмечается День воинской славы и несколько неофициальных праздников. Из числа последних два посвящены животным, а один — букве русского алфавита. 1 февраля, 21:01 2 февраля отмечается День победы в Сталинградской битве. Обложка © Wikipedia / RIA Novosti archive

День победы в Сталинградской битве

2 февраля в России отмечается праздник, посвящённый одной их знаковых побед в ходе Великой Отечественной войны, — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Несколько фактов о нём. Это один из официальных Дней воинской славы России.

Установлен федеральным законом от 13 марта 1995 года.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 2 февраля.

Памятные мероприятия проходят по всей стране.

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Сталинградская битва была одной из крупнейших в Великой Отечественной войне. Начавшись 17 июля 1942 года, она закончилась только 2 февраля 1943 года. Этот период принято разделять на два: первый — оборонительный, который продолжался до 18 ноября 1942 года; второй — наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года.

Битва велась двести дней и ночей на огромной территории площадью около 100 тысяч квадратных километров: на берегах Дона и Волги, у стен Сталинграда (сейчас это Волгоград) и в самом городе. Участие в ней приняло более 2 млн человек. Итогом стал разгром войск нацистской Германии и её союзников. Красная армия потеряла почти 479 тысяч человек, ранено было около 651 тысячи. Со стороны Вермахта потери убитыми и ранеными составили около полутора миллиона человек.

Победа под Сталинградом стала результатом стойкости, мужества и массового героизма советских войск. Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены наград, а 112 человек стали Героями Советского Союза. В приказе Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года Сталинград был назван городом-героем. Сейчас в Волгограде более 200 исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Главное из них — это широко известный даже за рубежом мемориальный ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.

День "Ы"

2 февраля отмечается День "Ы". Фото © Shutterstock

2 февраля в России отмечается забавный праздник — День буквы "Ы". Вот что известно о нём. Это российский неофициальный праздник.

Считается, что учредили его в 1990-х годах.

Ежегодно отмечается в одну дату — 2 февраля.

Цель — подчеркнуть важность этой буквы для русского алфавита.

В России есть только два праздника, пусть и неофициальных, посвящённых отдельным буквам. Первый — День буквы "Ё", который отмечается 29 ноября, а второй — сегодняшний День буквы "Ы". Они удостоены такой чести не случайно: периодически звучат предложения убрать из алфавита то одну, то вторую или сократить их применение. Например, писать "циплёнок", "цигане" вместо "цыплёнок" и "цыгане".

Появляются такие идеи не случайно — некоторые думают, что "Ы" не нужна. Так, попробуйте вспомнить слово, которое начинается с буквы "Ы". Как правило, это географические названия или заимствованные слова вроде Ыстаннах (остров на реке Лене в Якутии) или ыых (народный инструмент хакасов).

При этом буква "Ы" — вполне полноправная в русском алфавите, 29-я по счёту. Её звучание нередко обыгрывалось в различных произведениях культуры. Например, в фильме Гайдая "Операция Ы и другие приключения Шурика". Или в кинокартине "Кин-дза-дза" Данелии Ы использовали для обозначения радости и сильных эмоций. И сегодняшний праздник, День буквы "Ы", — возможность ещё раз подчеркнуть уникальность и важность этой буквы для алфавита.

День сурка

2 февраля отмечается День сурка. Ежегодная церемония предсказания погоды по случаю Дня сурка в американском Панксатони. Фото © ТАСС / Barry Reeger

На 2 февраля приходится День сурка. Как праздник в России он малоизвестен, а вот в роли устойчивого выражения эти два слова широко применяются. Рассказываем об этом событии. День сурка — это американский народный праздник.

Официально не утверждён.

Ежегодно отмечается в одну дату — 2 февраля.

В этот день принято предсказывать погоду по поведению сурка.

День сурка появился в США благодаря немецким переселенцам. Они привезли на новое место жительства западноевропейскую традицию предсказывать наступление весны по поведению ежа или барсука. Но, так как в Пенсильвании это было удобнее делать при помощи сурка, животное – символ праздника изменилось.

Сейчас в США ежегодно 2 февраля проводят шуточный ритуал — всенародно под прицелом телекамер наблюдают за сурком, который выглядывает из норы. Согласно поверью, если он не видит своей тени, то есть день пасмурный, то зима скоро закончится, весна будет ранняя. Если же день солнечный и сурок видит свою тень, то наоборот. В целом ряде мест США и Канады по этому поводу устраивают фестивали, которые привлекают немало туристов.

В России же День сурка — это не праздник, а устойчивое выражение, которое описывает рутину, постоянно повторяющиеся события, когда один день похож на другой. Всё дело в американский комедии "День сурка" с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл, которая вышла на экраны в 1993 году и стала очень популярной. Там главный персонаж попадает в некую временную петлю: 3 февраля для него просто не наступает, и 2 февраля повторяется снова и снова, во всех подробностях. Какой сегодня отмечать День сурка — каждый может выбрать сам.

День ездовых собак

2 февраля отмечается День ездовых собак. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

На 2 февраля приходится праздник, отмечать который в России куда проще, чем в большинстве других стран, — День ездовых собак. Несколько фактов о нём. Это международный неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается 2 февраля, по календарю не смещается.

Появился в США, откуда распространился по миру.

Посвящён собакам, которые самоотверженно служат человеку.

День ездовых собак приурочен к событию, которое случилось почти век назад. На Аляске в 1925 году с 27 января по 2 февраля на собачьих упряжках было доставлено лекарство в охваченный эпидемией дифтерии город Ном. Тот пробег, ставший возможным благодаря животным-героям, спас много жизней и вошёл в историю как Великая гонка милосердия.

Сейчас в этот праздник принято благодарить ездовых собак за их службу человеку — самоотверженную и упорную. Такие животные были выведены, чтобы быть тяговой силой для перевозки людей и грузов по снегу и льду. Многие слышали про хаски, лаек, маламутов, но на самом деле подобных пород около двадцати и все они отличаются силой, выносливостью, неприхотливостью, преданностью. Особенность этих пород ещё и в том, что такие собаки очень активны, им нужно много движения и игр. Они также крайне любознательны и плохо переносят одиночество.

В России, учитывая протяжённость её Севера, ездовые собаки применяются очень широко — как в народном хозяйстве у ряда народов, так и в туризме. А ещё есть ездовой спорт — гонки на собачьих упряжках. Сегодняшний праздник — повод узнать больше об этих сильных животных, а может быть, и познакомиться лично, если где-то в ваших краях есть такой питомник.

День памяти преподобного Евфимия Великого

2 февраля Русская православная церковь чтит память Евфимия Великого, который был родом из города Мелитины в Армении, жил в конце IV – V веках и считается столпом пустынножительства и одним из основателей монашеского общежития. Евфимий получил образование и воспитание в одном из городских монастырей. На 30-м году жизни удалился в Палестину и поселился в пещере недалеко от Саранской лавры. Вскоре к нему начали собираться иноки и образовался монастырь. Там Евфимий установил строгий устав. Слава о его чудесных исцелениях начала растекаться по миру, к нему стали приходить паломники, больные и страждущие. Не выдержав этого, он удалился на высокую гору у берега Мёртвого моря, но и там его нашли нуждающиеся. Он мирно скончался в возрасте 97 лет (в 473 году.). Евфимию молятся о зачатии ребёнка и о помощи во время голода.

Приметы 2 февраля

Ефимов день

На Руси в эту дату отмечали Ефимов день. Не положено было громко разговаривать, смеяться и петь, считалось, что иначе в дом может прийти беда. Работать в этот день можно было, более того — нужно. Крестьяне верили, что труды на Ефима потом вознаградятся. Подходящей эта дата считалась также для серьёзных дел или сделок. Нельзя в этот день было жаловаться и печалиться, чтобы не приумножить невзгоды.

Погодные приметы 2 февраля

Метель на Ефима повторится на Масленицу.

Яркое солнце — к дождливому лету.

Какая погода в этот день, такой и весне быть.

Пасмурно — к позднему снегу и заморозкам.

Именинники 2 февраля

2 февраля именины может отмечать российский актёр Павел Прилучный. Фото © "Мажор в Сочи", режиссёр Власов Никита, сценарист Минаев Савва / Kinopoisk.ru

Сегодня, 2 февраля, именины могут отмечать: Ефим

Захар

Инна

Лаврентий

Лев

Павел

Римма.

Авторы Вадим Андреев