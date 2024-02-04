Всемирный день борьбы против рака, День неандертальца, Тимофеев день: Праздники и приметы 4 февраля
Сегодня, 4 февраля, в России можно отметить несколько праздников, не имеющих официального статуса. Так, на этот день приходятся два глобальных памятных дня, посвящённых общим проблемам человечества. А по народному календарю в эту дату полагалось следить за здоровьем.
4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Обложка © Shutterstock
Всемирный день борьбы против рака
На 4 февраля приходится событие, про которое нельзя сказать, что это праздник, — в России и других странах отмечается Всемирный день борьбы против рака, или Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). Несколько фактов о нём:
- Это международный официальный памятный день, часть глобальной информационной кампании.
- Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 4 февраля.
- Учреждён Союзом по международному контролю рака (Union for International Cancer Control, UICC).
- Информационно поддерживается ООН.
- Цель — привлечь внимание мировой общественности к этой глобальной проблеме.
Всемирный день борьбы против рака проводится каждый год в годовщину Всемирного саммита по борьбе с раком в новом тысячелетии, который состоялся в Париже в 2000 году. Там была принята Парижская хартия по борьбе с онкологическими заболеваниями. Были обозначены цели — продвигать научные исследования по онкологии, способствовать профилактике рака, улучшению обслуживания пациентов.
Темы Всемирного дня борьбы против рака периодически меняются. В 2022–2024 годах этот памятный день проводится под девизом "Сокращение отставания в лечении рака" (Closing the Gap in Cancer Care).
Рак — это не одно заболевание, а целая их группа. Выделяется более 100 онкологических болезней, и они могут поражать любую часть организма. Характерный признак рака — быстрый рост аномальных клеток, которые выходят за свои обычные границы, распространяются на другие органы. Это называется метастазами, и они — одна из основных причин смерти от рака.
Причин у рака может быть много. Это наследственность человека, влияние окружающей среды (ультрафиолетовое излучение, загрязнённая окружающая среда), вредные привычки (табачный дым, алкоголь), инфекции, паразиты.
Увы, статистика в этой сфере печальная. Согласно прогнозам, к 2040 году заболеваемость раком почти удвоится, до 30,2 миллиона новых случаев. Правда, дело здесь не только в росте количества заболеваний, но и в улучшении диагностики — всё чаще удаётся выявить онкологическое заболевание на ранней стадии, когда от него можно избавиться. По данным онкологов, на этом этапе практически все опухоли поддаются терапии, причём в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путём. А это значит, что следует почаще проходить обследование, в том числе у онколога. Особенно это касается тех, кому за 50 лет. Также нужно вести здоровый образ жизни, чтобы снизить косвенные риски и укрепить свой организм.
Международный день человеческого братства
4 февраля отмечается Международный день человеческого братства. Фото © Shutterstock
4 февраля в России и других странах отмечается праздник под названием Международный день человеческого братства (International Day of Human Fraternity). Рассказываем о нём:
- Это официальная интернациональная памятная дата.
- Учреждена Генассамблеей ООН в 2020 году.
- Отмечается ежегодно 4 февраля, по календарю не смещается.
- Цель — призывать ко всеобщей терпимости, любви, сочувствию и взаимопомощи.
Международный день человеческого братства отмечается ежегодно 4 февраля, потому что в эту дату в 2019 году состоялась встреча папы римского Франциска II и верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба и они утвердили документ под названием "Человеческое братство во имя мира во всём мире и совместной жизни".
Целью той встречи в Абу-Даби было развитие диалога между мировыми религиями, преодоление межконфессиональных противоречий, отказ от межрелигиозной розни. Духовные лидеры тогда подчеркнули, что истинная вера способствует гармонии как во внутреннем, так и в окружающем человека мире, должна помогать сближению, а не становиться причиной вражды, ненависти, насилия.
Теперь ежегодно ООН в эту дату призывает все государства – члены международной организации, а также каждого жителя планеты вспомнить о том, чему учит вера: терпимости, любви, сочувствию и взаимопомощи.
День неандертальца
4 февраля отмечается День неандертальца. Фото © Wikipedia / Wolfgang Sauber
Необычный праздник в России и за рубежом отмечается 4 февраля — День неандертальца. Предлагаем узнать о нём больше:
- Это неофициальный международный праздник, памятный день.
- Отмечается ежегодно в фиксированную дату – 4 февраля.
- Приурочен к дате первого научного заседания по этим древним людям.
В немецком городе Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей 4 февраля 1857 года впервые был представлен череп древнего человека, которого затем назвали неандертальцем по месту обнаружения — долине Неандерталь. В результате в научных кругах эта дата и была выбрана для Дня неандертальца.
Неандерталец — это древний, вымерший представитель рода людей. Мнения насчёт его судьбы расходятся. Одни учёные считают, что это был подвид Homo sapiens, другие — что это был отдельный вид. Жили неандертальцы совсем "недавно" по историческим меркам, а исчезли всего 40 тысяч лет назад, когда по земле уже вовсю гуляли наши прямые предки — Homo sapiens.
У неандертальцев был небольшой по современным меркам рост, 160–163 сантиметра, мощные мышцы и большая голова вытянутой формы. Они умели делать инструменты и оружие. Питались в основном мясом, хотя употребляли в пищу и растения. Считается, что неандертальцы иногда скрещивались с Homo sapiens и в результате в генах современных людей осталось немного и от этих древних представителей человеческого рода.
День неандертальца, который отмечается 4 февраля, служит просветительской цели. Это хороший повод почитать про историю человечества, сходить в музей или посмотреть научный фильм.
День рождения резиновых калош
4 февраля отмечается День рождения резиновых калош. Фото © Shutterstock
Ещё один связанный с историей праздник можно в России отметить 4 февраля. Только в этом случае речь идёт уже не о таком отдалённом прошлом — на эту дату приходится День рождения резиновых калош. Рассказываем о нём:
- Это международный праздник.
- Официально нигде не утверждён.
- Ежегодно отмечается 4 февраля, по календарю не смещается.
- Приурочен к дате презентации такой обуви.
Это сейчас резиновые калоши считаются архаизмом, а были времена, когда они были писком моды и символом прогресса. Как утверждается, посвящённый им праздник отмечается 4 февраля, поскольку якобы именно в этот день американский изобретатель и бизнесмен Чарльз Гудьир (в честь которого теперь названа известная компания по выпуску автошин) в 1824 году в Бостоне представил новинку — обувь из резины. Правда, насчёт этого есть и другое мнение — создателем таких "чехлов для обуви" называют также британца по фамилии Рэдли и относят его изобретение к 1803 году.
Что касается России, то выпуск калош в ней был налажен уже в XIX веке на совместных русско-американских предприятиях. Производство продолжалось и в советское время, причём на заре СССР эта обувь даже была некоторое время элементом моды.
В современных городах резиновые калоши уже не встретить, а вот в сёлах и деревнях — вполне. Эта непривередливая обувь позволяет без проблем передвигаться по осенней или весенней слякоти, держать ноги сухими. А значит, кто бы ни изобрёл резиновые калоши, стоит вспомнить его добрым словом.
День памяти святого апостола Тимофея
4 февраля Русская православная церковь чтит память святого Тимофея — апостола от семидесяти, ученика апостола Павла, первого епископа Эфесского. Он был ревностным учеником Павла и его спутником. Именно учитель рукоположил Тимофея в епископы Эфесской Церкви. Ею последний управлял 15 лет. Жизнь его закончилась мученически. Однажды в Эфесе он попытался препятствовать праздничному шествию язычников, за что был забит до смерти камнями. В IV веке святые мощи апостола Тимофея были перенесены в Царьград и положены в храме Святых Апостолов. Святая Церковь чтит святого Тимофея в числе 70 апостолов.
Приметы 4 февраля
Тимофеев день
На Руси в эту дату отмечали Тимофеев день, с которого начинались тимофеевские морозы — один из самых холодных периодов зимы. Считалось, что нужно одеваться как следует, потому как, если заболеть в эту пору, проблемы со здоровьем будут надолго. День считался неподходящим для серьёзных дел и дальних путешествий. Работать не воспрещалось, а вот от шумного веселья лучше было воздержаться. Ещё в народе верили, что в ночь на Тимофеев день приходят вещие сны.
Погодные приметы 4 февраля
- Снегопад на Тимофея — к богатому урожаю.
- Яркое солнце в полдень — к ранней весне.
- Если метель — она затянется ещё на неделю.
- Запотевшие окна — к потеплению.
Именинники 4 февраля
4 февраля именины может отмечать российский актёр Тимофей Трибунцев. Фото © Shutterstock
Сегодня, 4 февраля, именины могут отмечать:
- Георгий
- Ефим
- Иван
- Иосиф
- Леонтий
- Макар
- Николай
- Пётр
- Тимофей
- Яков.
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