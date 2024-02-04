Всемирный день борьбы против рака, День неандертальца, Тимофеев день: Праздники и приметы 4 февраля Сегодня, 4 февраля, в России можно отметить несколько праздников, не имеющих официального статуса. Так, на этот день приходятся два глобальных памятных дня, посвящённых общим проблемам человечества. А по народному календарю в эту дату полагалось следить за здоровьем. 3 февраля, 21:01 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Обложка © Shutterstock

Всемирный день борьбы против рака

На 4 февраля приходится событие, про которое нельзя сказать, что это праздник, — в России и других странах отмечается Всемирный день борьбы против рака, или Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). Несколько фактов о нём: Это международный официальный памятный день, часть глобальной информационной кампании.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 4 февраля.

Учреждён Союзом по международному контролю рака (Union for International Cancer Control, UICC).

Информационно поддерживается ООН.

Цель — привлечь внимание мировой общественности к этой глобальной проблеме.

Всемирный день борьбы против рака проводится каждый год в годовщину Всемирного саммита по борьбе с раком в новом тысячелетии, который состоялся в Париже в 2000 году. Там была принята Парижская хартия по борьбе с онкологическими заболеваниями. Были обозначены цели — продвигать научные исследования по онкологии, способствовать профилактике рака, улучшению обслуживания пациентов.

Темы Всемирного дня борьбы против рака периодически меняются. В 2022–2024 годах этот памятный день проводится под девизом "Сокращение отставания в лечении рака" (Closing the Gap in Cancer Care).

Рак — это не одно заболевание, а целая их группа. Выделяется более 100 онкологических болезней, и они могут поражать любую часть организма. Характерный признак рака — быстрый рост аномальных клеток, которые выходят за свои обычные границы, распространяются на другие органы. Это называется метастазами, и они — одна из основных причин смерти от рака.

Причин у рака может быть много. Это наследственность человека, влияние окружающей среды (ультрафиолетовое излучение, загрязнённая окружающая среда), вредные привычки (табачный дым, алкоголь), инфекции, паразиты.

Увы, статистика в этой сфере печальная. Согласно прогнозам, к 2040 году заболеваемость раком почти удвоится, до 30,2 миллиона новых случаев. Правда, дело здесь не только в росте количества заболеваний, но и в улучшении диагностики — всё чаще удаётся выявить онкологическое заболевание на ранней стадии, когда от него можно избавиться. По данным онкологов, на этом этапе практически все опухоли поддаются терапии, причём в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путём. А это значит, что следует почаще проходить обследование, в том числе у онколога. Особенно это касается тех, кому за 50 лет. Также нужно вести здоровый образ жизни, чтобы снизить косвенные риски и укрепить свой организм.

Международный день человеческого братства

4 февраля отмечается Международный день человеческого братства. Фото © Shutterstock

4 февраля в России и других странах отмечается праздник под названием Международный день человеческого братства (International Day of Human Fraternity). Рассказываем о нём: Это официальная интернациональная памятная дата.

Учреждена Генассамблеей ООН в 2020 году.

Отмечается ежегодно 4 февраля, по календарю не смещается.

Цель — призывать ко всеобщей терпимости, любви, сочувствию и взаимопомощи.

Международный день человеческого братства отмечается ежегодно 4 февраля, потому что в эту дату в 2019 году состоялась встреча папы римского Франциска II и верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба и они утвердили документ под названием "Человеческое братство во имя мира во всём мире и совместной жизни".

Целью той встречи в Абу-Даби было развитие диалога между мировыми религиями, преодоление межконфессиональных противоречий, отказ от межрелигиозной розни. Духовные лидеры тогда подчеркнули, что истинная вера способствует гармонии как во внутреннем, так и в окружающем человека мире, должна помогать сближению, а не становиться причиной вражды, ненависти, насилия.

Теперь ежегодно ООН в эту дату призывает все государства – члены международной организации, а также каждого жителя планеты вспомнить о том, чему учит вера: терпимости, любви, сочувствию и взаимопомощи.

День неандертальца

4 февраля отмечается День неандертальца. Фото © Wikipedia / Wolfgang Sauber

Необычный праздник в России и за рубежом отмечается 4 февраля — День неандертальца. Предлагаем узнать о нём больше: Это неофициальный международный праздник, памятный день.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату – 4 февраля.

Приурочен к дате первого научного заседания по этим древним людям.

В немецком городе Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей 4 февраля 1857 года впервые был представлен череп древнего человека, которого затем назвали неандертальцем по месту обнаружения — долине Неандерталь. В результате в научных кругах эта дата и была выбрана для Дня неандертальца.

Неандерталец — это древний, вымерший представитель рода людей. Мнения насчёт его судьбы расходятся. Одни учёные считают, что это был подвид Homo sapiens, другие — что это был отдельный вид. Жили неандертальцы совсем "недавно" по историческим меркам, а исчезли всего 40 тысяч лет назад, когда по земле уже вовсю гуляли наши прямые предки — Homo sapiens.

У неандертальцев был небольшой по современным меркам рост, 160–163 сантиметра, мощные мышцы и большая голова вытянутой формы. Они умели делать инструменты и оружие. Питались в основном мясом, хотя употребляли в пищу и растения. Считается, что неандертальцы иногда скрещивались с Homo sapiens и в результате в генах современных людей осталось немного и от этих древних представителей человеческого рода.

День неандертальца, который отмечается 4 февраля, служит просветительской цели. Это хороший повод почитать про историю человечества, сходить в музей или посмотреть научный фильм.

День рождения резиновых калош

4 февраля отмечается День рождения резиновых калош. Фото © Shutterstock

Ещё один связанный с историей праздник можно в России отметить 4 февраля. Только в этом случае речь идёт уже не о таком отдалённом прошлом — на эту дату приходится День рождения резиновых калош. Рассказываем о нём: Это международный праздник.

Официально нигде не утверждён.

Ежегодно отмечается 4 февраля, по календарю не смещается.

Приурочен к дате презентации такой обуви.

Это сейчас резиновые калоши считаются архаизмом, а были времена, когда они были писком моды и символом прогресса. Как утверждается, посвящённый им праздник отмечается 4 февраля, поскольку якобы именно в этот день американский изобретатель и бизнесмен Чарльз Гудьир (в честь которого теперь названа известная компания по выпуску автошин) в 1824 году в Бостоне представил новинку — обувь из резины. Правда, насчёт этого есть и другое мнение — создателем таких "чехлов для обуви" называют также британца по фамилии Рэдли и относят его изобретение к 1803 году.

Что касается России, то выпуск калош в ней был налажен уже в XIX веке на совместных русско-американских предприятиях. Производство продолжалось и в советское время, причём на заре СССР эта обувь даже была некоторое время элементом моды.

В современных городах резиновые калоши уже не встретить, а вот в сёлах и деревнях — вполне. Эта непривередливая обувь позволяет без проблем передвигаться по осенней или весенней слякоти, держать ноги сухими. А значит, кто бы ни изобрёл резиновые калоши, стоит вспомнить его добрым словом.

День памяти святого апостола Тимофея

4 февраля Русская православная церковь чтит память святого Тимофея — апостола от семидесяти, ученика апостола Павла, первого епископа Эфесского. Он был ревностным учеником Павла и его спутником. Именно учитель рукоположил Тимофея в епископы Эфесской Церкви. Ею последний управлял 15 лет. Жизнь его закончилась мученически. Однажды в Эфесе он попытался препятствовать праздничному шествию язычников, за что был забит до смерти камнями. В IV веке святые мощи апостола Тимофея были перенесены в Царьград и положены в храме Святых Апостолов. Святая Церковь чтит святого Тимофея в числе 70 апостолов.

Приметы 4 февраля

Тимофеев день

На Руси в эту дату отмечали Тимофеев день, с которого начинались тимофеевские морозы — один из самых холодных периодов зимы. Считалось, что нужно одеваться как следует, потому как, если заболеть в эту пору, проблемы со здоровьем будут надолго. День считался неподходящим для серьёзных дел и дальних путешествий. Работать не воспрещалось, а вот от шумного веселья лучше было воздержаться. Ещё в народе верили, что в ночь на Тимофеев день приходят вещие сны.

Погодные приметы 4 февраля

Снегопад на Тимофея — к богатому урожаю.

Яркое солнце в полдень — к ранней весне.

Если метель — она затянется ещё на неделю.

Запотевшие окна — к потеплению.

Именинники 4 февраля

4 февраля именины может отмечать российский актёр Тимофей Трибунцев. Фото © Shutterstock

Сегодня, 4 февраля, именины могут отмечать: Георгий

Ефим

Иван

Иосиф

Леонтий

Макар

Николай

Пётр

Тимофей

Яков. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев