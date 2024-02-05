День эрудита, Собор Костромских святых, Агафий-полухлебник: праздники и приметы 5 февраля На сегодняшний день, 5 февраля 2024 года, в России приходится несколько неофициальных праздников. Один из них посвящён начитанным людям, другой — героической странице истории страны. А по народному календарю это день, когда нельзя отказывать просящим. 4 февраля, 21:01 5 февраля отмечается День эрудита. Обложка © Shutterstock

День эрудита

5 февраля в России отмечается праздник, посвящённый людям, обладающим богатыми знаниями, — День эрудита. Вот что о нём известно: Это неофициальный российский праздник.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 5 февраля.

Появился в 2004 году, инициатор неизвестен.

Праздник День эрудита в России упоминается на разных сайтах уже 20 лет, но кто его придумал и почему решил, что дата 5 февраля для него подходит, уже не ясно. Тем не менее россияне с удовольствием поддерживают сложившуюся традицию: рассылают друг другу открытки с поздравлениями, а в школах и детсадах проводят конкурсы, посвящённые такому необычному празднику.

Эрудит — это человек, который обладает обширными познаниями. Слово происходит от латинского ēruditio — "учёность", "знания". Так обычно говорят о человеке, который умеет не только копить информацию в мозге, но и умело её применять. Как правило, это специалист в своей сфере, который интересуется также последними достижениями науки, литературой, имеет широкий интеллектуальный горизонт. То есть образованный человек — необязательно эрудит.

Психологи говорят, что эрудиция — это залог успешности в карьере. Зачастую такие люди умеют решать сложные проблемы за счёт системного мышления, могут предвидеть развитие событий, комбинировать разные навыки.

Что же нужно делать, чтобы стать эрудитом? Ответ очевиден: стремиться узнавать новое, читать книги, смотреть познавательные фильмы вместо сериалов, знакомиться с интересными людьми. А ещё нужно стараться переводить количество информации в качество — учиться анализировать, делать выводы. Кстати, День эрудита — хороший повод заняться этим вопросом.

День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении обязанностей

5 февраля отмечается День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении обязанностей. Фото © Shutterstock

5 февраля в России отмечается День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Несколько фактов о нём: Это российский ведомственный день памяти.

Ежегодно отмечается 5 февраля, по календарю не смещается.

Приурочен к дате гибели дипкурьера Теодора Нетте в 1926 году.

Памятные мероприятия проводятся на Ваганьковском кладбище, где он похоронен.

Дипломатические курьеры появились на Руси более тысячи лет назад. Первая отправка вестника с таким посланием зафиксирована в 885 году, во время правления князя Олега. Слово "гонец" стало встречаться в летописях при описании событий, относящихся к X веку. Официально же служба дипломатических курьеров была образована уже после Октябрьской революции — 7 августа 1918 года. В этот день при Народном комиссариате по иностранным делам появилось подразделение, которое отвечало за организацию надёжной и конфиденциальной связи с представительствами и учреждениями советской республики за рубежом.

День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, отмечается 5 февраля из-за трагических событий, случившихся в эту дату в 1926 году. Тогда дипкурьер Теодор Нетте вместе с напарником Иоганном Махмасталем следовал международным экспрессом в Ригу. На них напали бандиты, и Нетте погиб, застрелив первого нападавшего, дипломатическую почту отстоял тяжелораненый Махмасталь. Всего в списке погибших при исполнении служебных обязанностей дипкурьеров — 23 имени.

Сейчас в МИД России действует Департамент дипломатическо-курьерской связи. Там работает около 140 человек, и более 90 из них — дипкурьеры.

День открытия Дороги Победы в Ленинград

5 февраля отмечается День открытия Дороги Победы. Первый поезд, прибывший по дороге Поляны – Шлиссельбург на Финляндский вокзал. Фото © Wikipedia

5 февраля в России отмечается знаковое событие — очередная годовщина открытия Дороги Победы (Поляны – Шлиссельбург). Это одна из героических страниц в истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Дорогой Победы называют временный железнодорожный путь протяжённостью более 30 километров, который был проложен по льду Ладожского озера сразу после прорыва блокады Ленинграда. Дорога начала действовать с 5 февраля 1943 года благодаря самоотверженному труду тысяч человек.

Прорыв блокады тогда позволил наладить связь Ленинграда с "Большой землёй" и приступить к восстановлению городского хозяйства. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января ежегодно отмечается как День Ленинградской Победы.

Каждый год в России в годовщину открытия Дороги Победы проводятся посвящённые этому событию выставки и памятные мероприятия.

Собор Костромских святых

5 февраля отмечается Собор Костромских святых. Икона Собора Костромских святых. Фото © Wikipedia

Православные в России 5 февраля отмечают Соборный праздник святых Костромской земли. Несколько фактов о нём: Это церковный православный праздник, не входит в число главных.

Был установлен в 1981 году по инициативе архиепископа Костромского и Галичского Кассиана (Ярославского).

Празднование определено на день памяти преподобного Геннадия Костромского.

5 февраля 1982 года было впервые совершено богослужение в честь Собора Костромских святых.

В Собор Костромских святых чтут память 30 угодников Божьих, которые жили и проповедовали на этой земле. Они принесли в костромской край строгое монашеское общежитие и утвердили там христианство, возвели 18 монастырей, ставших местными центрами духовной культуры.

Многие из этих 30 святых были учениками и духовными последователями игумена земли Русской — преподобного Сергия Радонежского. Например, преподобный Авраамий Чухломской и Галичский основал в костромских землях четыре монастыря. Это также Павел Обнорский, Иаков Железноборовский, Пахомий Нерехтский, Макарий Писемский, преподобный Никита, строитель костромского Богоявленского монастыря. Сре­ди ко­стро­ми­чей ши­ро­ко распространены ико­ны собора местных свя­тых.

День памяти священномученика Агафангела

Русская православная церковь 5 февраля также чтит память святых мучеников Климента и его ученика Агафангела, которые жили в III веке. Климент и Агафангел были проповедниками, исцеляли больных, крестили людей. Они подвергались гонениям со стороны правителей-язычников. Их не раз предавали мукам, но, согласно преданию, они чудом оказывались невредимыми. Умерли святые в разное время, претерпев мученическую смерть.

Приметы 5 февраля

Агафий-полухлебник

В народе на Руси называли 5 февраля Агафьевым днём, или Агафием-полухлебником. Было принято делать две вещи: проверяли жито в амбаре и ходили на поля — смотрели, много ли снега, и по его количеству пытались угадать, каким будет год. На Агафия было принято заниматься домашними работами: ремонтировать амбары и проверять жито, отделять здоровое зерно от того, что пришло в негодность. Проверяли запасы соли, муки. Если чего-то становилось мало, планировали, когда и где можно пополнить закрома. Женщины в этот день занимались домашними заботами, убирали в доме: выметали углы, мыли полы, смахивали паутину с икон. Считалось, если паутина у икон есть — это к достатку. Если кто-то в этот день просил о помощи, то отказывать было нельзя: считалось, что отказавшего в течение года будет ожидать семь бед.

Погодные приметы 5 февраля

Много снега в поле — к хорошему урожаю.

Синицы щебечут поутру — к морозам.

Какая погода в этот день, такой следующая зима будет.

Тёплый, солнечный день — к ранней весне.

Морозный и ясный — к жаркому августу.

Именины 5 февраля

5 февраля может отмечать именины российская актриса Екатерина Климова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодня, 5 февраля, именины могут отмечать: Геннадий;

Екатерина;

Серафим;

Фёдор.

Авторы Вадим Андреев