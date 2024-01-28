Молодые турчанки нагло обнесли 50 квартир русскоязычных жителей, а полиция бездействует

В турецком городе Мерсине группа местных девушек уже почти год обворовывает квартиры русскоязычных жителей, но до сих пор не понесла наказания. Как рассказал SHOT один из пострадавших, кражи проходят по одной схеме: молодые турчанки выслеживают жертву и, убедившись, что она покидает дом, вскрывают входную дверь.

Молодые турчанки нагло обворовывают квартиры граждан, а полиция пытается замять дело. Видео © SHOT

"Группа людей в количестве четырёх-пяти человек <...> проникает в квартиру, оставляет отпечатки пальцев, вещественные доказательства — волосы с головы и ворует деньги и золото... Я знаю человека, у которого украли 250 тысяч долларов, есть даже кражи по миллиону долларов", — рассказал мужчина.

Кроме этого, продолжает пострадавший, бывало, что воровки стучались в квартиры, а жильцы не слышали этого и лицом к лицу сталкивались с преступницами. В таких случаях злоумышленницы мгновенно убегали с места происшествия. Причём полиция, признаётся он, бездействует: турецких "золотых ручек", орудующих с мая 2023 года, не раз задерживали, но после допроса отпускали и пытались замять дело.

Пострадавшие — россияне, белорусы и украинцы — считают, что воровки также в сговоре с сотрудниками жилых комплексов. На данный момент обворовано уже более 50 квартир, общий ущерб — более полутора миллионов долларов.