В Финляндии начался первый тур президентских выборов

В Финляндии стартовало голосование в первом туре президентских выборов, избирательные участки по всей стране открыты с 10:00 мск до 21:00 мск. Всего высказать мнение имеют право 4,2 миллиона граждан, из которых 1,9 миллиона — 44,7% — проголосовали досрочно. Результаты огласят не позднее 30 января.

В бюллетенях представлено девять человек, однако, по данным последнего опроса Yle, основная борьба развернётся между экс-премьером Александром Стуббом и бывшим министром иностранных дел Пеккой Хаависто: за них готовы проголосовать 27% и 23% избирателей соответственно.

Далее идёт кандидат от правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, за которого готовы отдать голос чуть меньше граждан — около 18%. Полномочия действующего главы государства Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимает свой пост предельно допустимые два срока подряд — 12 лет.