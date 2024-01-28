"Ты чистое зло": Обращение Зеленского к Западу взбесило пользователей Сети

Пользователи соцсети X (бывший Twitter) раскритиковали Владимира Зеленского, поблагодарившего западных союзников за поддержку Киева. Так, один из юзеров обвинил его во лжи, напомнив, что в январе у ВСУ не было никаких успехов, а ситуация на Украине с каждым днём становится "всё хуже и хуже".

Ещё один пользователь заявил, что "чем больше украинцев умрёт, тем богаче станет Зеленский". А другой комментатор призвал Зеленского уйти в отставку, назвав его при этом мошенником.

"Просто уйди в отставку. Ты мошенник, и мир начинает это понимать. Украина провалилась из-за тебя", — возмутился комментатор.

"Украинские солдаты мертвы, похоронены в братских могилах, а не пропали без вести, тебе не нужно платить их семьям, если они пропали, только что посмотрел видео, как их хоронят в братских могилах, ты чистое зло", — заявил ещё один пользователь, обращаясь к Зеленскому.