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28 января, 12:28

Вокзал немецкого Штутгарта эвакуировали из-за подозрительных людей

Главный вокзал немецкого Штутгарта в воскресенье, 28 января, эвакуировали, движение поездов временно приостановили. Об этом заявила местная полиция.

"На главном вокзале Штутгарта проводится полицейская операция, движение поездов приостановлено. Пожалуйста, избегайте этого места", — сказано в сообщении ведомства в соцсети X (Twitter).

По данным Bild, правоохранители вывели порядка 150 человек из-за жалобы прохожих на нескольких "подозрительных людей". Полицейские проверили трёх подозреваемых и закончили операцию. Как сообщает издание, временное закрытие вокзала не сказалось на транспортной обстановке. Дело в том, что в ФРГ до понедельника и так ходит достаточно мало поездов из-за шестидневной забастовки железнодорожников.

На вокзале Сен-Лазар в Париже объявляли эвакуацию из-за угрозы взрыва
На вокзале Сен-Лазар в Париже объявляли эвакуацию из-за угрозы взрыва

Ранее Лайф писал, что в конце декабря 2023 года полицейские оцепили главный вокзал немецкого Билефельда после поступившей угрозы о теракте. Силовики окружили место в полной экипировке с автоматами и провели обыск.

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Никита Осипов
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