Вокзал немецкого Штутгарта эвакуировали из-за подозрительных людей

Главный вокзал немецкого Штутгарта в воскресенье, 28 января, эвакуировали, движение поездов временно приостановили. Об этом заявила местная полиция.

"На главном вокзале Штутгарта проводится полицейская операция, движение поездов приостановлено. Пожалуйста, избегайте этого места", — сказано в сообщении ведомства в соцсети X (Twitter).

По данным Bild, правоохранители вывели порядка 150 человек из-за жалобы прохожих на нескольких "подозрительных людей". Полицейские проверили трёх подозреваемых и закончили операцию. Как сообщает издание, временное закрытие вокзала не сказалось на транспортной обстановке. Дело в том, что в ФРГ до понедельника и так ходит достаточно мало поездов из-за шестидневной забастовки железнодорожников.