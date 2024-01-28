"Здравый смысл когда-нибудь возобладает": В Кремле высказались о русофобии на Западе
Песков: Русофобия на Западе продлится десятилетия, но здравый смысл возобладает
Русофобия в странах Запада будет длиться в течение десятилетий, но рано или поздно здравый смысл всё-таки победит. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Представитель Кремля отметил, что тенденция к насаждению русофобии, которая сейчас наблюдается в западных странах, "не крайне опасная", а "растянутая во времени". По его словам, общественное мнение уже на протяжении десяти лет получает массированный заряд неприятия нашей страны.
"Сейчас русофобия наверху. Когда она пойдёт к середине и вниз, пройдёт несколько десятилетий. А это наступит всё равно. Когда-нибудь это наступит, и здравый смысл — он постепенно будет возобладать", — подчеркнул Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
А ранее Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась с русофобией задолго до начала спецоперации. По словам главы государства, кто-то мог воспользоваться СВО для того, чтобы решить свои внутриполитические задачи, однако это его, конечно, не украшает.