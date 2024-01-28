"Наводит ужас": Российские войска применили уникальное советское оружие против ВСУ под Артёмовском

Бойцы добровольческого штурмового корпуса из бригады "Север-V" Южной группировки войск применили против Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Артёмовском участке фронта советскую противолодочную установку РБУ-6000 калибра 213 миллиметров. Об этом рассказал один из военных расчёта, добавив, что орудие было переделано под работу по наземным целям.

Советский реактивный морской бомбомёт РБУ-6000. Фото © T.me / kolessnic

"Установка РБУ-6000 — корабельная установка. Она глубинная, мы её переделали. Работаем, помогаем нашим ребятам", — приводит РИА "Новости" слова артиллериста.

Установку разместили на базе "Урала", инженеры добавили взрывчатые вещества и поражающие элементы. По словам военных, РБУ-6000 "наводит ужас" на весь фронт ВСУ. При этом идея пришла спонтанно, признаются бойцы.

Советский реактивный морской бомбомёт РБУ-6000. Фото © Wikipedia / Werner Willmann

"Почему бы и нет? Эффективно, мощно, для противника страшно. <…> Такая установка наводит ужас просто на весь фронт ВСУ", — рассказал российский военный.