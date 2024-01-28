"Наводит ужас": Российские войска применили уникальное советское оружие против ВСУ под Артёмовском
ВС РФ применили против ВСУ под Артёмовском переделанный бомбомёт РБУ-6000
Бойцы добровольческого штурмового корпуса из бригады "Север-V" Южной группировки войск применили против Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Артёмовском участке фронта советскую противолодочную установку РБУ-6000 калибра 213 миллиметров. Об этом рассказал один из военных расчёта, добавив, что орудие было переделано под работу по наземным целям.
Советский реактивный морской бомбомёт РБУ-6000. Фото © T.me / kolessnic
"Установка РБУ-6000 — корабельная установка. Она глубинная, мы её переделали. Работаем, помогаем нашим ребятам", — приводит РИА "Новости" слова артиллериста.
Установку разместили на базе "Урала", инженеры добавили взрывчатые вещества и поражающие элементы. По словам военных, РБУ-6000 "наводит ужас" на весь фронт ВСУ. При этом идея пришла спонтанно, признаются бойцы.
Советский реактивный морской бомбомёт РБУ-6000. Фото © Wikipedia / Werner Willmann
"Почему бы и нет? Эффективно, мощно, для противника страшно. <…> Такая установка наводит ужас просто на весь фронт ВСУ", — рассказал российский военный.
А ранее Лайф рассказывал, что расчёт беспилотника "Орлан" навёл высокоточным боеприпасом "Краснополь" на позиции ВСУ под Купянском. Огонь по украинским позициям вёлся на дальности до 19 километров из стволов самоходных гаубиц "Мста-С".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ