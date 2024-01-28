Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Противник попытался совершить атаку в воскресенье, 28 января, примерно в 16:00.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.