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28 января, 14:26

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Противник попытался совершить атаку в воскресенье, 28 января, примерно в 16:00.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

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Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника в небе над регионом. Пострадавших нет, однако обломки частично повредили штукатурку на одном из жилых домов.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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