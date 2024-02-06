На некоторые квартиры налог за 2024 год будет больше: кому и сколько платить В России проведена кадастровая переоценка всей недвижимости — результаты повлияют на величину налога за 2024 год. Кто будет платить больше и насколько могут вырасти платежи? 5 февраля, 21:43 Для кого налог на квартиру за 2024 год станет выше. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

По закону все собственники квартир и другой недвижимости обязаны платить ежегодный налог. При этом размер налога исчисляется по формуле, которая зависит от кадастровой стоимости объекта. В 2023-м по всей Российской Федерации прошла государственная кадастровая переоценка стоимости зданий и помещений, и результаты полученных данных как раз и будут использоваться для расчёта налога на недвижимость за 2024 год.

На сколько выросли налоги

О том, что после кадастровой переоценки рост налогов действительно неизбежен, говорят не только эксперты, но и официальные структуры. Но большинство россиян беспокоит не сам факт увеличения налогового бремени, а вопрос того, какова будет величина прироста. Например, в столице кадастровая стоимость жилой недвижимости с 1 января 2024 года увеличилась в среднем на 21%.

— Изменение кадастровой стоимости вовсе не означает, что налоги всех владельцев, например, московской недвижимости увеличатся именно на 21%, — заверил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Налоговый кодекс РФ ограничивает увеличение налога порогом в 10%.

Кроме того, эксперт уточнил, что налог на имущество физических лиц по-прежнему нужно платить ежегодно не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, а это значит, что налоговые уведомления, в которых будет учтена переоценка 2023 года, придут только осенью 2025 года и оплатить налог нужно будет до 1 декабря 2025 года. А следующая переоценка по действующему законодательству может произойти не ранее чем в 2027 году. То есть увеличение нагрузки будет не более чем на 10% от того, как оценили в 2023 году, но платить по новым расценкам придётся начиная с 2025 года.

Кому придётся доплатить налоги за продажу квартиры

С необходимостью заплатить больше налогов могут столкнуться и продавцы недвижимости. Это касается прежде всего тех россиян, которые провели сделки и продали свои квартиры на рубеже 2023–2024 годов. И это тоже связано с переоценкой кадастровой стоимости жилья.

Согласно Налоговому кодексу при продаже недвижимости можно освободиться от налога, если выдержан минимальный срок владения продаваемым объектом. Он составляет от трёх до пяти лет. Если жильё продаётся раньше, государство потребует заплатить налог. Он рассчитывается либо от 70% кадастровой стоимости, либо от указанной в договоре цены квартиры. При этом для расчёта налога выбирают большую сумму. Если стоимость объекта в договоре ниже 70% его кадастровой цены, налог могут доначислить до 100% от кадастровой цены.

Но это не все случаи, когда продавцам придётся раскошелиться. Например, если сделка готовилась в конце прошлого года, но завершилась в январе 2024-го, то ФНС при исчислении налога будет учитывать в качестве "базы" значения на 1 января 2024 года. О других случаях увеличенного налога с продажи квартиры Лайфу рассказал адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

— С требованием доплатить налоги точно столкнутся продавцы, которые пытались снизить налог, искусственно занизив сумму сделки, — утверждает Шагин. — Вторая категория граждан, кому придут повышенные налоги, — это те, у кого рыночная стоимость жилья значительно ниже его кадастровой цены. Такие ситуации вполне могут сложиться, если недвижимость сильно запущена, но расположена в престижном районе и хорошем доме.

При этом эксперт обратил внимание на то, что кадастровая цена большинства объектов редко совпадает с их рыночной стоимостью, так как при оценке учитываются только возраст дома, площадь квартиры, район, населённый пункт. Поэтому кадастровая оценка двух одинаковых квартир в одном доме будет равной, хотя одна из них может быть в "убитом" состоянии, а во второй сделан дорогой ремонт.

Согласны ли вы с новым расчётом налога на недвижимость? 0 Да, ведь стоимость недвижимости постоянно растёт Нет, мне бы хотелось оставить прежнюю кадастровую стоимость У меня нет своей недвижимости, поэтому мне всё равно

Авторы Михаил Краснов