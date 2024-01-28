Под Мурманском перевернулся вездеход с туристами
ГУ МЧС: Вездеход с 11 туристами перевернулся по пути в Мурманск из-за метели
Вездеход, который перевернулся из-за метели по пути в Мурманск. Обложка © Telegram / #МЧСМурманск
Вездеход, в котором находились 11 туристов, перевернулся на пути из популярного у путешественников села Териберка в Мурманск. При этом дорога в этом направлении была перекрыта из-за сильной метели, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Инцидент произошёл в районе шестого километра развилки Туманный — Териберка.
"По предварительной информации, пострадавших нет, детей нет, розлив топлива отсутствует. Напомним, что движение по автодороге Кола — Серебрянские ГЭС перекрыто с 6 часов утра 27 января из-за сильного ветра, метели и отсутствия видимости", — указано в сообщении ведомства.
Там добавили, что к месту происшествия выдвинулись семь спасателей и пять единиц техники, из которых три снехогода и КамАЗ повышенной проходимости. Перевернувшееся транспортное средство удалось поставить на гусеницы с помощью другого вездехода. После этого оно самостоятельно выехало на безопасный участок дороги и продолжило движение по маршруту.
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