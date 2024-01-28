Под Мурманском перевернулся вездеход с туристами

Вездеход, в котором находились 11 туристов, перевернулся на пути из популярного у путешественников села Териберка в Мурманск. При этом дорога в этом направлении была перекрыта из-за сильной метели, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошёл в районе шестого километра развилки Туманный — Териберка.

"По предварительной информации, пострадавших нет, детей нет, розлив топлива отсутствует. Напомним, что движение по автодороге Кола — Серебрянские ГЭС перекрыто с 6 часов утра 27 января из-за сильного ветра, метели и отсутствия видимости", — указано в сообщении ведомства.

Там добавили, что к месту происшествия выдвинулись семь спасателей и пять единиц техники, из которых три снехогода и КамАЗ повышенной проходимости. Перевернувшееся транспортное средство удалось поставить на гусеницы с помощью другого вездехода. После этого оно самостоятельно выехало на безопасный участок дороги и продолжило движение по маршруту.