Похититель женских халатов едва не спалил магазин в Петербурге
В Петербурге укравший женский халат мужчина случайно устроил пожар в магазине
В Санкт-Петербурге мужчина, укравший женский халат, едва не спалил магазин в торговом центре на проспекте Авиаконструкторов. Подробности инцидента сообщает "Mash на Мойке".
В Петербурге вор женских халатов случайно устроил пожар в магазине одежды. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"
По данным телеграм-канала, о возгорании в павильоне продавцу сообщила посетительница ТЦ. Как выяснилось, мужчина поджёг верёвку, которая защищала женские халаты от кражи. Забрав одежду, он убежал восвояси, а огонь тем временем перекинулся на остальные вещи и манекены. Предварительно, ущерб оценивается на сумму около шести тысяч рублей.
Злоумышленника задержали, он уже был судим за кражу.
Ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Красногорске вор под видом бомжа взломал квартиру, украл 50 рублей и надкусил штрудель. Позже грабитель самостоятельно явился в отделение полиции и раскаялся в содеянном. Его задержали.
Кадр из видео Telegram / "Mash на Мойке"