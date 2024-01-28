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28 января, 18:38

Похититель женских халатов едва не спалил магазин в Петербурге

В Петербурге укравший женский халат мужчина случайно устроил пожар в магазине

В Санкт-Петербурге мужчина, укравший женский халат, едва не спалил магазин в торговом центре на проспекте Авиаконструкторов. Подробности инцидента сообщает "Mash на Мойке".

В Петербурге вор женских халатов случайно устроил пожар в магазине одежды. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

По данным телеграм-канала, о возгорании в павильоне продавцу сообщила посетительница ТЦ. Как выяснилось, мужчина поджёг верёвку, которая защищала женские халаты от кражи. Забрав одежду, он убежал восвояси, а огонь тем временем перекинулся на остальные вещи и манекены. Предварительно, ущерб оценивается на сумму около шести тысяч рублей.

Злоумышленника задержали, он уже был судим за кражу.

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Ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Красногорске вор под видом бомжа взломал квартиру, украл 50 рублей и надкусил штрудель. Позже грабитель самостоятельно явился в отделение полиции и раскаялся в содеянном. Его задержали.

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Кадр из видео Telegram / "Mash на Мойке"

Наталья Исакова
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