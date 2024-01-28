Похититель женских халатов едва не спалил магазин в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина, укравший женский халат, едва не спалил магазин в торговом центре на проспекте Авиаконструкторов. Подробности инцидента сообщает "Mash на Мойке".

В Петербурге вор женских халатов случайно устроил пожар в магазине одежды. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

По данным телеграм-канала, о возгорании в павильоне продавцу сообщила посетительница ТЦ. Как выяснилось, мужчина поджёг верёвку, которая защищала женские халаты от кражи. Забрав одежду, он убежал восвояси, а огонь тем временем перекинулся на остальные вещи и манекены. Предварительно, ущерб оценивается на сумму около шести тысяч рублей.

Злоумышленника задержали, он уже был судим за кражу.