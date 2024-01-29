Почему появление "Техасской народной республики" в США — это начало гражданской войны Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, когда в США начнётся гражданская война и как это отразится на мире. 28 января, 21:40 Почему появление "Техасской народной республики" в США — это начало гражданской войны. Обложка © Shutterstock

В последние недели словосочетание "Техасская народная республика" стало очень популярным в российском интернет-сегменте. Эксперты с осторожностью, но всё-таки говорят о том, что США находятся на грани гражданской войны.

И, казалось бы, эти прогнозы имеют под собой основания. По нескольким причинам.

Во-первых, происходящие в Техасе события являются, пожалуй, самым серьёзным конституционным кризисом в Соединённых Штатах за последнее время. Губернатор штата Техас Грег Эбботт пошёл поперёк национального законодательства и воли Вашингтона.

Он стал устанавливать колючую проволоку на границе с Мексикой и размещать там патрули подчиняющейся ему национальной гвардии штата. Причём не только размещать, но и выгонять оттуда федеральных служащих, которые, по его мнению, ничего не делают для охраны границы. При этом губернатор отказался соблюдать вердикт Верховного суда, требовавший от него вернуть всё как было, — и тем самым фактически поднял мятеж против Вашингтона.

Во-вторых, Штат одинокой звезды (как называют Техас) выступил против Вашингтона не в одиночестве. Его поддержало более 20 других штатов — и не только морально. Губернаторы Флориды и Оклахомы готовы отправить на помощь техасским нацгвардейцам своих. А различные республиканские организации уже поставляют добровольцев на охрану границы.

В-третьих, для бунта есть причина. И дело не в каком-то либеральном подходе демократов к мигрантам, а в самом настоящем заговоре. Причём не со стороны губернатора Эбботта, а со стороны демократической администрации.

Демократы специально стимулируют приток мигрантов в южные штаты для того, чтобы изменить там электоральную картину. Для того чтобы превратить эти красные, то есть республиканские, штаты в голубые — то есть демократические. И если им это удастся, то республиканцы больше не попадут в Белый дом. Ради достижения этой задачи демократы вполне готовы превратить границу в проходной двор, ухудшить условия жизни в южных штатах (наводнённых миллионами мигрантов).

Неудивительно, что эта их политика рассматривается как экзистенциальная угроза и жителями южных и центральных штатов, и республиканским истеблишментом, который полностью поддержал губернатора Эбботта. И также неудивительно, что на этом фоне о гражданской войне в США вспоминают не только российские блогеры, но и американские политики. "Спор о техасской границе приводит к разговорам о начале гражданской войны", — считает The Washington Post. И республиканцы, в частности сенатор от Техаса Тед Круз, действительно эти разговоры ведут. Да, в полушутливой форме (намекают на войну, получают гневную реакцию со стороны демократов и пишут, что у тех "совсем нет чувства юмора") — но иная форма сейчас и невозможна, поскольку за неё вполне можно присесть.

Но вопрос в том, случится ли она? На данный момент война всё-таки маловероятна.

Прежде всего потому, что инициировать её должен президент Байден, начав какие-либо жёсткие действия против Техаса. Да, такие полномочия у него есть. Теоретически Байден может взять под контроль (то есть федерализовать) техасскую национальную гвардию, как в 1957 году президент Эйзенхауэр поступил с нацгвардией Арканзаса, не пускавшей по приказу губернатора Орвала Фобуса чёрных детей в школы, где ранее учились белые. Президент Байден даже может ввести в Техас федеральные войска.

Однако для того, чтобы прогнуть Техас или хотя бы не вызвать глобальный раскол (вопрос ведь касается не только техасцев), Байдену нужно быть Эйзенхауэром — то есть человеком с либо непререкаемым, либо весьма серьёзным авторитетом в стране. Человеком, обладающим большим кредитом доверия среди населения. А у Байдена этого кредита нет.

Так, лишь 40% американцев довольны его деятельностью на посту президента (то есть не ставят его превыше всех национальных политиков, а просто считают, что он справляется со своей работой). При этом 56% недовольны. Если же брать опрос о том, в правильном ли направлении движется страна при Байдене, то лишь 24,4% американцев считают, что в правильном.

При таких рейтингах устраивать силовое противостояние с Техасом (который, напоминаем, поддержали более 20 американских штатов) станет форменным безумием. Это будет воспринято как объявление демократическим Вашингтоном войны не только Техасу, но и всей республиканской Америке. И, соответственно, началом гражданской войны.

Именно поэтому Байден на этот шаг не идёт. Не хочет ни войны, ни тотального обрушения его рейтинга. Вместо этого администрация, по всей видимости, хочет использовать старую как мир формулу: "Не можешь сопротивляться процессу — возглавь его". Белый дом уже заявил, что готов жёстко заняться миграционным вопросом, если на то будет воля Конгресса, а её, мол, нет. Таким образом Байден пытается как минимум сделать конгрессменов крайними в нынешнем кризисе (прекрасно понимая, как сложно республиканцам и демократам будет договариваться в Капитолии), а как максимум выбить миграционную карту из рук республиканцев в идущей предвыборной кампании.

Так что пока гражданская война в США откладывается. Однако это не значит, что её не будет. С каждым годом раскол между республиканцами и демократами лишь увеличивается. С каждым годом американская политическая система (заточенная именно под двухпартийное сотрудничество по всем вопросам) идёт во всё больший разнос. И рано или поздно Америке не миновать серьёзнейшего внутриполитического кризиса. Возможно, даже раскола.

И ни для мира, ни для России этот сценарий ничего хорошего не несёт. Раскол США спровоцирует мощнейший мировой экономический кризис (достаточно вспомнить, сколько Америка кому должна и какой объём мирового производства она потребляет). Но самое главное в том, что развал США чреват колоссальными ядерными рисками. Ведь американский ядерный арсенал окажется в руках местных радикалов или — что ещё хуже — может отправиться на экспорт различным террористам. Чтобы потом взорваться в Берлине, Лондоне, Париже, Тегеране или Москве.

Поэтому для всех будет лучше, если США смогут избежать распада и гражданской войны. Сколько бы гадостей Вашингтон сейчас ни делал, это покажется цветочками по сравнению с последствиями слома устоявшейся системы.

Авторы Геворг Мирзаян