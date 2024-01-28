Четверо детей и взрослый отравились угарным газом в Ингушетии

Четверо детей и взрослый госпитализированы в Ингушетии после отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Малгобек. Состояние стабильное, угрозы жизни нет", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл в одном из жилых домов в городе Малгобек на улице Этуша. Прибывшие на место специалисты выявили неисправность вытяжной системы газовой водонагревательной колонки, что и стало причиной отравления жильцов. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.