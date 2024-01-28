Четверо детей и взрослый отравились угарным газом в Ингушетии
В Ингушетии четверо детей и взрослый отравились угарным газом, они в больнице
Четверо детей и взрослый госпитализированы в Ингушетии после отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Малгобек. Состояние стабильное, угрозы жизни нет", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл в одном из жилых домов в городе Малгобек на улице Этуша. Прибывшие на место специалисты выявили неисправность вытяжной системы газовой водонагревательной колонки, что и стало причиной отравления жильцов. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.
Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае молодая пара задохнулась насмерть в закрытом гараже. 19-летний парень завёл машину, чтобы согреться, но не предусмотрел, что угарный газ, выходящий с выхлопом, смертельно опасен.
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