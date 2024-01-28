Регион

Уведомления отключены

28 января, 17:26

"Россия на полпути не остановится": Нарышкин предрёк Украине "очень печальную" участь

Нарышкин: Украину при действующем режиме ждёт "очень печальная" судьба

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, какая судьба ждёт Украину в ближайшей перспективе. По его словам, ничего хорошего этой стране при действующем режиме ожидать не стоит, а Россия на половине пути точно останавливаться не собирается.

Нарышкин рассказал, какая судьба ждёт Украину. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Судьба Украины в том виде, в котором сейчас государство существует, при режиме, который правит Украиной, — очень печальная. Россия на полпути, в философском смысле этого слова, не остановится", — подчеркнул Нарышкин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"Находится в бешенстве": На Украине забили тревогу из-за потерявшего рассудок Зеленского
"Находится в бешенстве": На Украине забили тревогу из-за потерявшего рассудок Зеленского

А ранее в Госдуме напомнили Владимиру Зеленскому, что ни один, даже самый успешный, сериал не бывает вечным. Как отметил депутат Амир Хамитов, в Киеве не учли, что западные кураторы могут в любой момент разочароваться в проекте под названием "Украина" и прекратить его спонсирование.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Сергей Нарышкин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров