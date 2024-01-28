"Россия на полпути не остановится": Нарышкин предрёк Украине "очень печальную" участь

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, какая судьба ждёт Украину в ближайшей перспективе. По его словам, ничего хорошего этой стране при действующем режиме ожидать не стоит, а Россия на половине пути точно останавливаться не собирается.

Нарышкин рассказал, какая судьба ждёт Украину. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Судьба Украины в том виде, в котором сейчас государство существует, при режиме, который правит Украиной, — очень печальная. Россия на полпути, в философском смысле этого слова, не остановится", — подчеркнул Нарышкин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.