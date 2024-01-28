"ПВО боится": Названа российская ракета, которая остаётся для Украины неуловимой

Отправленные Киеву западные системы противовоздушной обороны (ПВО) не перехватили ни одну российскую ракету Х-22. Об этом сообщает Military TV.

"Украинская ПВО действительно боится X-22. Несмотря на то что Киев получил западную военную помощь в виде зенитных установок SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, власти Украины отмечают, что данные системы не могут противостоять угрозам", — отмечает YouTube-канал проекта.

В видео говорится, что ракета, которая была усовершенствована в 2016 году, летит с большой скоростью и атакует с неожиданной траектории, создавая тем самым "сюрприз для противника". Таким образом, X-22 можно назвать настоящим испытанием для ПВО Украины.

Х-22 "Буря" — это российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22. Такими ракетами разных модификаций вооружались самолёты Ту-16К-22, Ту-22К, Ту-22М2/3, Ту-95К-22. Х-22 имеет большую дальность полёта и высокую скорость, что усложняет перехват, а также мощную боеголовку. В ходе СВО целями этих ракет могли стать арсеналы с натовским оружием в Кременчуге и военные объекты ВСУ в Киевской, Черниговской, Сумской областях. От ударов с воздуха эти объекты прикрывались системой противовоздушной обороны, однако остановить ракеты не удалось.