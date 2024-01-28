Пожар из-за обогревателя убил семью с младенцем в доме под Самарой

В селе Новое Якушкино Самарской области при пожаре в доме погибла семья с маленьким ребёнком. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Последствия пожара в селе Новое Якушкино Самарской области, в результате которого погибла семья с трёхмесячным ребёнком. Видео © Telegram / СУ СК России по Самарской области / Прокуратура Самарской области

"28 января 2024 года в жилом частном доме, расположенном в селе Новое Якушкино в Исаклинском районе Самарской области, произошёл пожар, в результате которого погибли муж с женой и их малолетний ребёнок. Организована доследственная проверка по факту пожара в частном доме", — отметили в ведомстве.

Последствия пожара в селе Новое Якушкино Самарской области, в результате которого погибла семья с трёхмесячным ребёнком. Фото © Telegram / Прокуратура Самарской области

Ход доследственной проверки СК контролирует региональная прокуратура. Сейчас криминалисты осматривают место трагедии. Как уточняет РИА "Новости", погибшему ребёнку было три месяца. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания обогревателя.