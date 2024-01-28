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28 января, 19:36

Бастрыкин взял на контроль расследование избиения участницы Паралимпиады в Самаре

СК РФ: Бастрыкин заинтересовался избиением участницы Паралимпиады в Самаре

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался делом об избиении чемпионки Паралимпийских игр в Самаре и поручил местному следкому представить доклад о данной ситуации. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба СК РФ.

Всё произошло в октябре прошлого года, когда спортсменка приехала помочь своей подруге – водителю такси, которая также имеет инвалидность. Дело в том, что пассажир повредил дверь, но вину свою он признавать не собирался. Вместо этого он избил девушек и угрожал их убить.

В итоге было заведено четыре уголовных дела по факту умышленного повреждения имущества, угрозы убийством, побоев, а также хулиганства с применением насилия к гражданам. Мужчина задержан.

"Следственные органы СК России по Самарской области ходатайствуют о передаче уголовных дел из органов МВД РФ в их производство. Председатель Следственного комитета России… поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Самарской области… представить доклад о ситуации", — указано в сообщении СК РФ.

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ТАСС / Штукина Екатерина

Анатолий Симоненко
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