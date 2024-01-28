Стубб и Хаависто лидируют на выборах президента Финляндии

Экс-премьер-министр Финляндии Александр Стубб, а также бывший глава МИД, депутат Пекка Хаависто занимают лидирующие позиции на выборах президента страны. Об этом свидетельствуют данные финского Министерства юстиции.

Уже после подсчёта 61,1% голосов выяснилось, что Стубб набрал 28,3%, а Хаависто — 25,8%. В свою очередь спикер парламента Юсси Халла-ахо набрал 16,2%, глава ЦБ Олли Рен — 15,5%, остальные — меньше 10%.

Напомним, в Финляндии стартовало голосование в первом туре президентских выборов, избирательные участки по всей стране открыты с 10:00 мск до 21:00 мск. В бюллетенях представлено девять человек, однако, по данным последнего опроса Yle, основная борьба развернётся между экс-премьером Александром Стуббом и бывшим министром иностранных дел Пеккой Хаависто: за них готовы проголосовать 27% и 23% избирателей соответственно.