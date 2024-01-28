Регион

Уведомления отключены

28 января, 20:01

Стубб и Хаависто лидируют на выборах президента Финляндии

Минюст: В первом туре выборов президента Финляндии лидируют Стубб и Хаависто

Экс-премьер-министр Финляндии Александр Стубб и бывший глава МИД, депутат Пекка Хаависто. Обложка © ТАСС / ARMANDO BABANI / EPA / KIMMO BRANDT / EPA

Экс-премьер-министр Финляндии Александр Стубб и бывший глава МИД, депутат Пекка Хаависто. Обложка © ТАСС / ARMANDO BABANI / EPA / KIMMO BRANDT / EPA

Экс-премьер-министр Финляндии Александр Стубб, а также бывший глава МИД, депутат Пекка Хаависто занимают лидирующие позиции на выборах президента страны. Об этом свидетельствуют данные финского Министерства юстиции.

Уже после подсчёта 61,1% голосов выяснилось, что Стубб набрал 28,3%, а Хаависто — 25,8%. В свою очередь спикер парламента Юсси Халла-ахо набрал 16,2%, глава ЦБ Олли Рен — 15,5%, остальные — меньше 10%.

ЦИК 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Путина на выборах президента
ЦИК 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Путина на выборах президента

Напомним, в Финляндии стартовало голосование в первом туре президентских выборов, избирательные участки по всей стране открыты с 10:00 мск до 21:00 мск. В бюллетенях представлено девять человек, однако, по данным последнего опроса Yle, основная борьба развернётся между экс-премьером Александром Стуббом и бывшим министром иностранных дел Пеккой Хаависто: за них готовы проголосовать 27% и 23% избирателей соответственно.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров