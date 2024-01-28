ЦИК 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Путина на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в понедельник, 29 января, рассмотрит вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Это следует из повестки заседания Центризбиркома, опубликованной на его сайте.

Напомним, Путин идёт на выборы в качестве самовыдвиженца. ЦИК в понедельник также рассмотрит вопрос о регистрации новых доверенных лиц Путина на выборах. В декабре был зарегистрирован первый список, в котором 346 человек. Однако отмечалось, что их количество может увеличиться до 600.