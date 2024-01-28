ЦИК 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Путина на выборах президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в понедельник, 29 января, рассмотрит вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Это следует из повестки заседания Центризбиркома, опубликованной на его сайте.
"О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — говорится в проекте повестки.
Напомним, Путин идёт на выборы в качестве самовыдвиженца. ЦИК в понедельник также рассмотрит вопрос о регистрации новых доверенных лиц Путина на выборах. В декабре был зарегистрирован первый список, в котором 346 человек. Однако отмечалось, что их количество может увеличиться до 600.
26 января зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что комиссия отобрала случайным методом и проверила 60 тысяч подписей избирателей из 315 тысяч, сданных представителями штаба Путина. По его словам, подписи отличались высоким качеством и позволят Центризбиркому рассмотреть вопрос о регистрации Путина на выборах. Подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента поступил в ЦИК 22 января. Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо предоставить не менее 300 тысяч подписей, однако в поддержку Путина собрали в десять раз больше, чем необходимо. Представители штаба привезли 95 коробок с подписями: чтобы занести их в здание ЦИК, понадобились усилия 15 волонтёров.
ТАСС / Юрий Смитюк