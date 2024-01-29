Зеленский обнародовал декларации об имуществе и доходах
Зеленский и его семья в 2022 году заработали более 98 тысяч долларов
Владимир Зеленский вместе со своей семьёй в 2022 году заработали почти 3,7 миллиона гривен. Соответствующая информация была распространена офисом Зеленского в минувшее воскресенье, 28 января.
"Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составляли 3 миллиона 692 тысячи 683 гривны", — говорится в сообщении.
Ещё годом ранее Зеленский со своими родственниками задекларировал почти 11 миллионов гривен дохода. В его офисе уточнили, что данный показатель за тот период времени в основном был сформирован из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду.
Ранее Лайф писал, что в апреле прошлого года американский президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден в последний раз обнародовали общую налоговую декларацию. Тогда президентская чета заявила о годовом семейном доходе за 2022 год в размере 579,5 тысячи долларов.
T.me / Zelenskiy / Official