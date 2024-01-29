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28 января, 22:51

Стали известны участники второго тура выборов президента Финляндии

Минюст Финляндии: Стубб и Хаависто вышли во второй тур президентских выборов

В Финляндии состоялся подсчёт 100% голосов избирателей по итогам первого тура президентских выборов. Министерство юстиции страны сообщает, что, согласно результатам голосования, во второй тур прошли экс-председатель финского правительства Александр Стубб и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто.

"Стубб набрал 27,2%, Хаависто — 25,8%", — говорится в сообщении.

Окончательные итоги плебисцита будут утверждены Минюстом Финляндии 30 января. Стоит отметить, что на выборах главы государства проводится второй тур, если ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов в первом туре. В этот раз второй тур назначен на 11 февраля текущего года.

Стубб и Хаависто лидируют на выборах президента Финляндии
Стубб и Хаависто лидируют на выборах президента Финляндии

Напомним, что накануне, 28 января, в Финляндии прошло голосование в первом туре президентских выборов. Избирательные участки по всей стране были открыты с 10:00 мск до 21:00 мск. Всего в бюллетенях было представлено девять кандидатов.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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