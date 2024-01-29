Стали известны участники второго тура выборов президента Финляндии

В Финляндии состоялся подсчёт 100% голосов избирателей по итогам первого тура президентских выборов. Министерство юстиции страны сообщает, что, согласно результатам голосования, во второй тур прошли экс-председатель финского правительства Александр Стубб и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто.

"Стубб набрал 27,2%, Хаависто — 25,8%", — говорится в сообщении.

Окончательные итоги плебисцита будут утверждены Минюстом Финляндии 30 января. Стоит отметить, что на выборах главы государства проводится второй тур, если ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов в первом туре. В этот раз второй тур назначен на 11 февраля текущего года.