Два пьяных москвича вломились в квартиру к соседям и всю ночь истязали их маленькую собаку

Шокирующая история, случившая недавно в столичном районе Ново-Переделкино, едва не закончилась гибелью маленькой собаки. Как передаёт kp.ru, там два пьяных москвича вломились к соседям в квартиру и всю ночь истязали их питомца.

По данным издания, в этой квартире проживала женщина со своими дочерью, братом и домашним любимцем — 11-летней собакой породы джек-рассел-терьер по кличке Тори. Во время новогодних праздников мать с ребёнком уехали в гости, а дома остался один мужчина. Именно он и позвонил своей сестре в тот злополучный день. Он сообщил, что, пока был на работе в ночную смену, кто-то проник в их квартиру.

"Он в шоке, связать двух слов не может. Вечером погулял с собакой, потом пошёл на ночную смену — работает ветеринаром. Возвращается: по всей квартире кровь, собачьи экскременты. Кухонный стол усыпан бычками сигарет, а в детской — бутылка водки в крови. Но главное — нигде нет Тори", — рассказала хозяйка квартиры журналистам.

Испуганный мужчина обыскал соседние дворы и мусорки, но так и не нашёл собаку. В итоге животное обнаружили в соседнем подъезде. Питомец два дня провёл в коме — у него были сломаны рёбра, носовая кость, а также были две внутричерепные гематомы.

Соседи рассказали полиции об услышанном тогда шуме, однако ничего в ту ночь не предприняли. По их словам, кто-то в этой квартире шумел с четырёх ночи и до самого утра. Всё встало на свои места, когда прибывшим повторно полицейским открыл дверь проживавший по соседству мужчина. На руках у него были обнаружены следы от укусов. Злоумышленник признался в содеянном. По его словам, он выпил с товарищем, психанул и решил расправиться с собакой.

"В ту ночь соседка подошла к моей квартире. Приложила ухо и услышала: "Убей её, убей!" Другой голос ответил: "Я не могу! Посмотри на её глаза. Давай сам!" Самое страшное, вернись я с дочкой домой на 20 минут раньше, пока они были в моей квартире, что бы было?" — недоумевает хозяйка Тори.