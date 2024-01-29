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29 января, 02:43

"Речь идёт об измене": В Греции заметили украинские грузовики, опустошающие склады с оружием

Депутат Велопулос назвал изменой опустошение складов армии Греции ради Украины

В Греции возмущены из-за неутихающих аппетитов киевского режима, который десятками фур в день вывозит вооружение со складов греческой армии. Об этом в социальной сети Х сообщил председатель греческой правой парламентской партии "Эллиники лиси" Кириакос Велопулос.

По словам народного избранника, к нему начали поступать сообщения от свидетелей о происходящей на складах вооружённых сил страны в местечке Кехрие ситуации. Законотворец подчеркнул, что днями напролёт крупнотоннажные грузовики с украинскими номерными знаками забирают оттуда военные материалы. Сообщается, что только 15 января в том месте в период до полудня было замечено не менее 17 фур. Очевидцы в свою очередь подтверждают, что подобное продолжалось и в последующие дни.

"Если всё это правда, то речь идёт об измене", — заключил Велопулос, отметив, что поднимет этот вопрос в парламенте.

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Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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