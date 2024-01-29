В Греции возмущены из-за неутихающих аппетитов киевского режима, который десятками фур в день вывозит вооружение со складов греческой армии. Об этом в социальной сети Х сообщил председатель греческой правой парламентской партии "Эллиники лиси" Кириакос Велопулос.

По словам народного избранника, к нему начали поступать сообщения от свидетелей о происходящей на складах вооружённых сил страны в местечке Кехрие ситуации. Законотворец подчеркнул, что днями напролёт крупнотоннажные грузовики с украинскими номерными знаками забирают оттуда военные материалы. Сообщается, что только 15 января в том месте в период до полудня было замечено не менее 17 фур. Очевидцы в свою очередь подтверждают, что подобное продолжалось и в последующие дни.