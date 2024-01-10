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10 января, 13:26

Ультиматум Блинкена может вынудить Грецию передать Украине дивизионы С-300 и танки

Политолог Косоруков: Блинкену удастся дожать Грецию для поставок оружия Киеву

У американского госсекретаря Энтони Блинкена получится дожать Грецию, чтобы она поставила оружие Киеву. Такое мнение выразил политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков.

"Греки не в той финансово-экономической ситуации, чтобы возражать. Интересно, что Соединённые Штаты действуют поверх голов, то есть не через Германию, какие-то многосторонние форматы или через Европейский союз. Тут двусторонняя такая система: надавил — получил результат", — отметил он в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, Блинкен показывает вассальную позицию Греции в НАТО. Страна должна подчиниться США даже в ущерб своей обороноспособности.

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"У них есть проблемы с Турцией, есть неурегулированные территориальные споры, особенно в море на шельфе. И сейчас вот Блинкен говорит: "Давайте ещё разоружитесь. С-300 передайте, потому что украинцы умеют с ними работать, и танки Leopard 2А6 передайте, потому что украинцы с ними уже имели дело", — сказал Косоруков.

Незалежная в этой ситуации воспринимает себя как один из американских штатов, который получает экстраординарную помощь. Однако даже если Афины отдадут дивизионы С-300 и десятки танков Украине, то это не компенсирует то, что Киев теряет каждый день. По мнению политолога, всё закончится тем, что Греция разоружится и потеряет силу в Юго-Восточной Европе. В то же время укрепляется Турция — Анкара планирует занять более серьёзные позиции, считает эксперт.

"Греция здесь в ситуации вилки: либо дальше разгружаться в надежде, что Соединённые Штаты компенсируют и поставят свою технику, либо какие-то долги спишут, сократят кредитное, скажем так, тягло. Пока этого нет — есть просто шантаж", — заключил он.

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Как сообщал Лайф, Блинкен во время визита в Грецию 6 января потребовал от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса увеличить поставки оружия для Украины. Госсекретарь США даже предъявил ультиматум в несколько дней.

Обложка ©

Getty Images / Win McNamee

Никита Осипов
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