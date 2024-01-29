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29 января, 02:57

Россиянам раскрыли тайную деятельность Украины в других странах

Лаврентьев: Спецподразделения Украины действуют в ряде государств

У Москвы есть данные, что спецподразделения Незалежной функционируют в ряде государств. Об этом рассказал ТАСС специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"У РФ есть данные об использовании украинцами своих специальных подразделений на различных направлениях, но не в Сирии. А в других странах — да, есть", — рассказал Лаврентьев.

Он подчеркнул, что власти Киева боятся отправлять украинцев для боевых действий в других государствах, так как если их поймают или уничтожат, возникнут большие репутационные издержки.

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Ранее сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске пособника украинских спецслужб. Мужчина по заданию военной разведки Украины собирал сведения о российских бойцах СВО и используемых военными радиочастотах. Кроме этого, он планировал убийство военных, которые дислоцированы на территории Хабаровского края.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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