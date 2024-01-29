Трагическая ошибка: Бывший президент Чехии назвал настоящую дату начала конфликта на Украине

Находившийся на посту президента Чехии с 2003 по 2013 год Вацлав Клаус раскрыл настоящую дату начала украинского конфликта. Как считает политический деятель, его развязали США и Великобритания в 2008 году, когда Незалежной пообещали членство в Североатлантическом альянсе.

"Эта война началась 4 апреля 2008 года. В тот день на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение о приёме Украины и Грузии в НАТО", — заявил политик.

Он подчеркнул, что присутствовал на том мероприятии и уже тогда понимал, что случившееся станет трагической ошибкой. По словам Клауса, он пытался возразить этому, но решение было продавлено Соединёнными Штатами и Великобританией, несмотря на позиции по данному вопросу других стран – членов НАТО.

Бывший чешский национальный лидер напомнил, что на тот момент действующий американский посол в Москве Уильям Бёрнс предупреждал Вашингтон, что это будет переходом всех красных линий для России. В то же время, как отметил Клаус, российские власти не собираются "оккупировать" Украину, а лишь хотят не допустить её вступление в Североатлантический альянс, что в свою очередь подтверждается ограниченным контингентом ВС РФ в зоне специальной военной операции.

"Всего украинского конфликта можно и нужно было избежать. Мы должны признать, что мы — остальной мир — потерпели неудачу", — заключил экс-президент Чехии.

Стоит заметить, что данное заявление Клаус сделал ещё 15 января в Давосе, но, как указывает издание Mysl Polska, ведущие мировые СМИ предпочли пропустить его слова, так как они в корне отклонялись от антирооссийской пропаганды Запада. В результате бывший чешский лидер принял решение опубликовать сообщение на своём сайте.