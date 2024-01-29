Трагическая ошибка: Бывший президент Чехии назвал настоящую дату начала конфликта на Украине
Экс-глава Чехии Клаус заявил, что конфликт на Украине начался ещё в 2008 году
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Находившийся на посту президента Чехии с 2003 по 2013 год Вацлав Клаус раскрыл настоящую дату начала украинского конфликта. Как считает политический деятель, его развязали США и Великобритания в 2008 году, когда Незалежной пообещали членство в Североатлантическом альянсе.
"Эта война началась 4 апреля 2008 года. В тот день на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение о приёме Украины и Грузии в НАТО", — заявил политик.
Он подчеркнул, что присутствовал на том мероприятии и уже тогда понимал, что случившееся станет трагической ошибкой. По словам Клауса, он пытался возразить этому, но решение было продавлено Соединёнными Штатами и Великобританией, несмотря на позиции по данному вопросу других стран – членов НАТО.
Бывший чешский национальный лидер напомнил, что на тот момент действующий американский посол в Москве Уильям Бёрнс предупреждал Вашингтон, что это будет переходом всех красных линий для России. В то же время, как отметил Клаус, российские власти не собираются "оккупировать" Украину, а лишь хотят не допустить её вступление в Североатлантический альянс, что в свою очередь подтверждается ограниченным контингентом ВС РФ в зоне специальной военной операции.
"Всего украинского конфликта можно и нужно было избежать. Мы должны признать, что мы — остальной мир — потерпели неудачу", — заключил экс-президент Чехии.
Стоит заметить, что данное заявление Клаус сделал ещё 15 января в Давосе, но, как указывает издание Mysl Polska, ведущие мировые СМИ предпочли пропустить его слова, так как они в корне отклонялись от антирооссийской пропаганды Запада. В результате бывший чешский лидер принял решение опубликовать сообщение на своём сайте.
О том, что эскалация конфликта на Украине произошла не без участия Вашингтона, который втягивал Киев в Североатлантический альянс, неоднократно заявлял и глава государства Владимир Путин. Он напомнил, что основной тезис принятой в 1991 году Декларации о независимости Украины заключается в том, что она является нейтральным государством. Несмотря на это, в 2008 году было объявлено о том, что Незалежную ждут в военно-политическом блоке НАТО.