Конвейер для сырья заживо перемолол рабочего предприятия в Красноярском крае

В Красноярском крае в селе Никольское рабочего предприятия насмерть затянуло в конвейер на предприятии. Об этом сообщает Прокуратура Красноярского края.

Всё случилось в ночь с 28 на 29 января, когда 44-летний оператор линии глиноподготовки занимался погрузкой сырья в конвейер, чтобы потом распределить его в работу. В какой-то момент он пренебрёг техникой безопасности и попытался устранить засор, не выключая оборудование. В итоге его затянуло вглубь контейнера и он скончался от полученных травм.