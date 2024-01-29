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29 января, 04:17

Конвейер для сырья заживо перемолол рабочего предприятия в Красноярском крае

В Красноярском крае рабочего насмерть затянуло в конвейер для сырья

В Красноярском крае рабочего насмерть затянуло в конвейер для сырья. Обложка © t.me / Прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае рабочего насмерть затянуло в конвейер для сырья. Обложка © t.me / Прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае в селе Никольское рабочего предприятия насмерть затянуло в конвейер на предприятии. Об этом сообщает Прокуратура Красноярского края.

Всё случилось в ночь с 28 на 29 января, когда 44-летний оператор линии глиноподготовки занимался погрузкой сырья в конвейер, чтобы потом распределить его в работу. В какой-то момент он пренебрёг техникой безопасности и попытался устранить засор, не выключая оборудование. В итоге его затянуло вглубь контейнера и он скончался от полученных травм.

Проведение доследственной проверки находится на контроле в прокуратуре. По её завершении будет дана оценка соблюдению трудового законодательства на предприятии.

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Анатолий Симоненко
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