Конвейер для сырья заживо перемолол рабочего предприятия в Красноярском крае
В Красноярском крае рабочего насмерть затянуло в конвейер для сырья
В Красноярском крае рабочего насмерть затянуло в конвейер для сырья. Обложка © t.me / Прокуратура Красноярского края
В Красноярском крае в селе Никольское рабочего предприятия насмерть затянуло в конвейер на предприятии. Об этом сообщает Прокуратура Красноярского края.
Всё случилось в ночь с 28 на 29 января, когда 44-летний оператор линии глиноподготовки занимался погрузкой сырья в конвейер, чтобы потом распределить его в работу. В какой-то момент он пренебрёг техникой безопасности и попытался устранить засор, не выключая оборудование. В итоге его затянуло вглубь контейнера и он скончался от полученных травм.
Проведение доследственной проверки находится на контроле в прокуратуре. По её завершении будет дана оценка соблюдению трудового законодательства на предприятии.
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