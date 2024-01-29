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29 января, 05:51

"Возник хороший шанс" : Шахназаров объяснил, как санкции помогли российскому кинематографу

Шахназаров: В России необходимо снимать минимум 300 фильмов в год

С приходом санкций у российского кинематографа появился хороший шанс для развития, поскольку рынок более открыт для национальных фильмов. Об этом сообщил гендиректор киноконцерна "Мосфильм", режиссёр Карен Шахназаров.

"Возник очень хороший шанс для российского кино. <...> Он более открыт сейчас для наших национальных фильмов, чем до введения санкций. Это большой шанс, но мы пока им не воспользовались", — заявил режиссёр в интервью ТАСС.

Для этого, по его словам, необходимо нарастить производство фильмов, которые в настоящее время снимаются в недостаточном количестве — около 120–130 картин.

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Ранее Лайф писал, что двумя главными российскими фильмами прошлого года стали "Чебурашка" и "Вызов". Первый собрал в прокате почти семь миллиардов рублей. Второй же, по словам гендиректора киносети "Синема парк", является фильмом, за который не стыдно.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Ян Поланин
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