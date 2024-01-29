Глава МИД Польши одёрнул фон дер Ляйен за неосторожные слова об Освенциме

Недопустимо называть концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме польским. Такое заявление у себя на странице в социальной сети X опубликовал глава польского МИД Радослав Сикорский после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в честь Дня памяти жертв холокоста выложила ролик, где говорилось, что немецкий лагерь Освенцим находился в Польше, без каких-либо пояснений на этот счёт. В самом ролике комиссары ЕС произносят имена и фамилии жертв концентрационного лагеря.

"Когда пишут о нацистском лагере уничтожения в Освенциме, следует указать, что он был создан во время немецкой оккупации. Информация в социальных сетях Европейской комиссии будет уточнена, но жаль, что польский комиссар ЕС не представил польскую точку зрения заранее", — говорится в публикации Сикорского.

Музей Освенцима тоже отреагировал на опубликованный фон дер Ляйен материал. В пресс-службе подчеркнули, что концентрационный лагерь располагался в оккупированной нацистами части Польши, которую Германия присоединила к себе в октябре 1939 года. Поэтому уместнее было бы говорить, что лагерь Аушвиц-Биркенау находился на территории оккупированной Польши.