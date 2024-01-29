"Это тебе за Аню!": На Урале подростки проломили парню череп из-за брошенной подруги
SHOT: В Екатеринбурге подростку проломили череп битой за расставание с девушкой
В Екатеринбурге брошенная школьница натравила на своего возлюбленного друзей-подростков, которые жестоко избили парня бейсбольной битой и ногами, проломив ему череп. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё случилось на улице Билимбаевской. Ещё недавно 17-летний Николай встречался с 14-летней Аней, но любовь кончилась — и пара рассталась. Остаться друзьями у молодых людей не вышло, поэтому бывшие влюблённые часто конфликтовали в общих чатах. Аня принимала такое отношение близко к сердцу, пока наконец не решила наказать бывшего.
На днях Николаю в "Телеграме" написала незнакомая симпатичная девушка и пригласила его на свидание. Молодой человек не заподозрил дурного и явился на встречу, где его действительно ждала та самая дама. Она отвела парня на 13-й этаж дома, где его дожидались двое крепких подростков 15–16 лет. Один из них ударил Колю битой по голове, а когда тот упал, парни принялись бить его ногами, добавив, что "это за Аню", после чего сбежали. Теперь их личности выясняют правоохранители.
Ранее Лайф сообщал о том, что певец Matrang (Алан Хадзарагов) может отменить свой грядущий тур по России из-за прошлогоднего избиения. По имеющейся информации, в феврале 2023 года двое знакомых позвали исполнителя в один из ресторанов Владикавказа, однако, когда артист сел в их машину, его вывезли в лес, достали пистолет и избили на камеру.
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