Декан ВШЭ объяснил, как оборотные штрафы для компаний защитят личные данные россиян
Декан Виноградов: Введение оборотных штрафов повысит безопасность данных россиян
Введение оборотных штрафов за утечки персональных данных для компаний — значительный шаг для повышения цифровой безопасности каждого из россиян. Об этом в беседе с Лайфом заявил декан факультета права НИУ "Высшая школа экономики" Вадим Виноградов, комментируя находящийся на рассмотрении в Госдуме РФ законопроект. Он предполагает введение оборотных штрафов за повторные утечки персональных данных в размере от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, но не менее 15 миллионов и не более 500 миллионов рублей.
"Инициатива по введению оборотных штрафов — значительный шаг в сторону повышения цифровой безопасности каждого россиянина. Если раньше компаниям не было необходимости всерьёз думать о защите персональных данных из-за незначительных сумм штрафов, то актуальные изменения подают чёткий сигнал — халатное отношение к персональным данным недопустимо и серьёзно наказуемо. И на этот раз аргумент планируется подкрепить оборотными штрафами, которые одинаково чувствительны для корпорации любого масштаба", — объяснил правовед.
Также он подчеркнул, что обеспечение безопасности граждан — первостепенная задача государства. Именно по этой причине необходимо введение эффективных законодательных мер, которые бы стимулировали компании не допускать утечки данных и инвестировать в информационную безопасность своей инфраструктуры.
При этом, добавил собеседник Лайфа, и самим гражданам важно ответственнее относиться к своим персональным данным. Для этого необходимо соблюдать базовые правила цифровой безопасности и гигиены в Сети. Например, аккуратнее относиться к использованию VPN-сервисов, в особенности бесплатных. Именно они являются одним из основных факторов риска утечки персданных в открытый доступ.
Нельзя допускать, чтобы конфиденциальная информация россиян попадала в открытый доступ и становились инструментом преступного заработка и идеологической борьбы
декан факультета права НИУ "Высшая школа экономики" Вадим Виноградов
Напомним, ранее Лайф сообщал о том, что Госдума РФ одобрила в первом чтении два законопроекта об ужесточении наказания за нарушения в сфере защиты персональных данных. На тот момент было известно о том, что максимальное взыскание предполагается в размере 3% от выручки фирмы.
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