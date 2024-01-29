Декан ВШЭ объяснил, как оборотные штрафы для компаний защитят личные данные россиян

Введение оборотных штрафов за утечки персональных данных для компаний — значительный шаг для повышения цифровой безопасности каждого из россиян. Об этом в беседе с Лайфом заявил декан факультета права НИУ "Высшая школа экономики" Вадим Виноградов, комментируя находящийся на рассмотрении в Госдуме РФ законопроект. Он предполагает введение оборотных штрафов за повторные утечки персональных данных в размере от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, но не менее 15 миллионов и не более 500 миллионов рублей.

"Инициатива по введению оборотных штрафов — значительный шаг в сторону повышения цифровой безопасности каждого россиянина. Если раньше компаниям не было необходимости всерьёз думать о защите персональных данных из-за незначительных сумм штрафов, то актуальные изменения подают чёткий сигнал — халатное отношение к персональным данным недопустимо и серьёзно наказуемо. И на этот раз аргумент планируется подкрепить оборотными штрафами, которые одинаково чувствительны для корпорации любого масштаба", — объяснил правовед.

Также он подчеркнул, что обеспечение безопасности граждан — первостепенная задача государства. Именно по этой причине необходимо введение эффективных законодательных мер, которые бы стимулировали компании не допускать утечки данных и инвестировать в информационную безопасность своей инфраструктуры.

При этом, добавил собеседник Лайфа, и самим гражданам важно ответственнее относиться к своим персональным данным. Для этого необходимо соблюдать базовые правила цифровой безопасности и гигиены в Сети. Например, аккуратнее относиться к использованию VPN-сервисов, в особенности бесплатных. Именно они являются одним из основных факторов риска утечки персданных в открытый доступ.

Нельзя допускать, чтобы конфиденциальная информация россиян попадала в открытый доступ и становились инструментом преступного заработка и идеологической борьбы декан факультета права НИУ "Высшая школа экономики" Вадим Виноградов